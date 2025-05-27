Harika Avcı yine gündemde: Yaşadığı ev, kira borcu ve sağlık durumu... "Ev sahibine saksı fırlattı"

Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım ise “Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. ‘Benim ihtiyacım yok, başkasına verin’ diyor. Hâlâ çok güzel, çok da gururlu" dedi.