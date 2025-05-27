Harika Avcı yine gündemde: Yaşadığı ev, kira borcu ve sağlık durumu... "Ev sahibine saksı fırlattı"

Bir döneme damga vuran isimlerden Harika Avcı yeniden gündemde. Hakkında uzun süredir sağlık sorunlarından maddi sıkıntılara kadar birçok iddia ortaya atılan Avcı’nın bu kez yaşam koşullarıyla ilgili çarpıcı detaylar gündeme geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programı, Harika Avcı’nın izini sürdü. Programın genel koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’nun günlerce süren takibi sonunda Harika Avcı’nın yaşadığı ev ortaya çıktı. Ünlü oyuncuya dair komşular ve ev sahibinin avukatı çeşitli bilgiler verdi.
Komşuların anlattığına göre Harika Avcı, sadece sabahın erken saatlerinde köpeğini kısa süreli yürüyüşe çıkarıyor. Tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takan Avcı için apartman görevlisi Zafer Bey şunları söyledi:
"Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden.”
Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek ise çarpıcı iddialarda bulundu:
“2020’de 2200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı."
Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım ise “Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. ‘Benim ihtiyacım yok, başkasına verin’ diyor. Hâlâ çok güzel, çok da gururlu" dedi.
Program ekibi, günlerce Harika Avcı’yla iletişim kurmaya çalıştı. Ancak kapı arkasından duyulan ilk söz “Defolun buradan, yoksa polis çağırırım!” oldu. Yayına bağlanan Seren Serengil o kişinin Harika Avcı'nın yardımcısı olduğunu söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum