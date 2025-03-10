Herkes spor yapmadığını düşünüyor ama... Ashley Graham bakın nasıl besleniyor?

Body Positivity akımının öncü isimlerinden büyük beden süpermodel Ashley Graham son yılların en dikkat çeken isimleri arasında. Her şeyi bırakmak istediği ve ajansının ona kilo vermesini söylediği bir dönemde annesinin "Vücudun bir gün birilerinin hayatını değiştirecek." cümlesi, Ashley Graham için bir dönüm noktası olmuş adeta.
O zamandan beri ise hiç durmayan model tasarımcıların defilelerinde boy gösterirken, en başarılı modeller arasında da yerini alıyor.
Maxim tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' seçilen büyük beden model Ashley Graham tüm olumsuz yorumlara rağmen bedeniyle barışık ve kendisine çok iyi bakıyor.
Graham bu konuda neler yaptığını anlatırken ise "Çok sağlıklı besleniyorum ve haftada 3 ila 5 kez egzersiz yapıyorum" dedi.
Ashley Graham sabahları kafeinle başlıyor, kahvenin büyük bir hayranı, günde genellikle 3-4 fincan içiyor! Kafeini dengelemek için, susuz kalmamak için bol su içtiğinden emin oluyor.
Ashley Graham, doyurucu bir kahvaltı yapıyor ve glutensiz besleniyor. Akşam yemeğini saat 18:00 civarında yiyor.
Kalp atış hızını yüksek tutmak için model egzersizde ise yüksek yoğunluklu hareketler yapıyor. Bu egzersizler yoğun ama kalorileri hızlı yakıyor.
Ashley, kas yapmasına ve formda kalmasına yardımcı olan direnç antrenmanının hayranıdır. Antrenmanları arasında sledgehammer swing, plank, barbell squat ve direnç bantlarıyla kalça itme hareketleri de yapıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum