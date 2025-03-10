Herkes spor yapmadığını düşünüyor ama... Ashley Graham bakın nasıl besleniyor?

Body Positivity akımının öncü isimlerinden büyük beden süpermodel Ashley Graham son yılların en dikkat çeken isimleri arasında. Her şeyi bırakmak istediği ve ajansının ona kilo vermesini söylediği bir dönemde annesinin "Vücudun bir gün birilerinin hayatını değiştirecek." cümlesi, Ashley Graham için bir dönüm noktası olmuş adeta.

O zamandan beri ise hiç durmayan model tasarımcıların defilelerinde boy gösterirken, en başarılı modeller arasında da yerini alıyor.

Maxim tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' seçilen büyük beden model Ashley Graham tüm olumsuz yorumlara rağmen bedeniyle barışık ve kendisine çok iyi bakıyor.