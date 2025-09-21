MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen oldu! Semra Dal'dan radikal karar: Güzel olmak için açılmadım

Kadir Ezildi'nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasını kazanarak adını duyuran fenomen Semra Dal başörtüsünü çıkardı. Dal "Güzel olmak için açılmadım" dedi.

Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen oldu! Semra Dal'dan radikal karar: Güzel olmak için açılmadım
Kubra Akalın

2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), son paylaşımıyla gündem oldu. Tesettürlü kimliğiyle tanınan Dal, son yayınladığı videoda türbanını çıkardığını duyurdu.

"GÜZEL OLMAK İÇİN AÇILMADIM"

Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen oldu! Semra Dal'dan radikal karar: Güzel olmak için açılmadım G1

Paylaşımında, “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, kararıyla ilgili gelen yorumlara da yanıt verdi.

Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen oldu! Semra Dal'dan radikal karar: Güzel olmak için açılmadım G2

Dal, “Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen oldu! Semra Dal'dan radikal karar: Güzel olmak için açılmadım G3

Fenomen isim arkadaşıyla başı açıkken karşılaştığı anları da paylaştı. Dal'ın arkadaşı şok yaşayarak "Alışamadım" dedi.

Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen oldu! Semra Dal'dan radikal karar: Güzel olmak için açılmadım G4

Fenomen isim, uygun bir dille yapılan eleştirileri anlayışla karşılayacağını belirtirken, hakaret içerikli yorumlar için ise hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Dal, “Uygun dille eleştirenlere bir şey demiyorum ama hakaret edenlere dava açacağım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.