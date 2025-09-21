Kadir Ezildi'nin programı sayesinde fenomen oldu! Semra Dal'dan radikal karar: Güzel olmak için açılmadım

2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), son paylaşımıyla gündem oldu. Tesettürlü kimliğiyle tanınan Dal, son yayınladığı videoda türbanını çıkardığını duyurdu.
Paylaşımında, “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, kararıyla ilgili gelen yorumlara da yanıt verdi.
Dal, “Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” ifadelerini kullandı.
Fenomen isim arkadaşıyla başı açıkken karşılaştığı anları da paylaştı. Dal'ın arkadaşı şok yaşayarak "Alışamadım" dedi.
Fenomen isim, uygun bir dille yapılan eleştirileri anlayışla karşılayacağını belirtirken, hakaret içerikli yorumlar için ise hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Dal, “Uygun dille eleştirenlere bir şey demiyorum ama hakaret edenlere dava açacağım” dedi.
