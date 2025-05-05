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Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen evlendi! Gelinliğe beğeni yağdı... İşte nikahtan ilk kareler

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile evlendi. Nişanda harcadığı parayla gündeme gelen Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in gelinliğine beğeni yağdı.

Kubra Akalın

'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen isim 500 bin TL nişan harcaması yaptığını söylemişti.

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KADİR EZİLDİ HER ANINI PAYLAŞTI

Nişandan her detayı paylaşınca eleştirilen Kadir Ezildi tepkilere "Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez" diyerek isyan etmişti.

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen bugün evlendi! Nikahtan kareleri paylaşan Ezildi'nin eşinin gelinliği de sosyal medyada konuşuldu.

Gamze Türkmen'in gelinliğine beğni yağdı. Sosyal medyada "Çok zarif", "Çok sade ve güzel" yorumları yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi
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