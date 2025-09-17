Kıskanmak dizisi 16 Eylül ilk bölümüyle adından söz ettirdi! Özgü Namal seyirciyi etkiledi

Now'un yeni sezonda iddialı dizisi Kıskanmak 16 Eylül akşamı seyirci karşısına çıktı. Dizi, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak senaryolaştırılan Kıskanmak dizisinin oyuncuları sosyal medyayı salladı.

KISKANMAK KONUSU NEDİR?

"Kıskanmak", aile içi güç savaşlarının gölgesinde çocukluğunu yitirmiş, anne sevgisinden mahrum büyüyen Seniha’nın iç dünyasına ayna tutarken; elinden alınan hayatını geri almak ve ona acı çektirenlerden intikam almak için çıktığı yolda, yalnızca kendi kaderini değil, tüm ailenin hayatını kökünden değiştirmesini konu alıyor.

KISKANMAK OYUNCULARI

Kıskanmak kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.

Dizinin ilk bölümünde Özgü Namal oyunculuğuyla adeta şov yaptı. Dizi için değişen imajı ve oyunculuğuyla büyük beğeni alan Namal TT oldu. Özgü Namal'ın oyunculuğuna seyirciden "Nutkum tutuldu", "Büyük etkilendim kadın efsane", "Özgü Namal gerçeği" yorumları yapıldı.