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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Feyza Civelek yüzünden mi diziden çıkarıldı? Senarist hakkında bomba iddia

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun apar topar diziden ayrılması pek çok iddiayı gündeme getirdi. İddialardan biri de Feyza Civelek'in rol arkadaşıyla sorun yaşaması sonrası senarist annesinin harekete geçtiği oldu.

Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti dizisinde 3 sezon 'Pembe' karakterine hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu diziden apar topar çıkınca iddialar da beraberinde geldi.

Taşçıoğlu'nun veda konuşmasında, "Birlikte başladığımız işi keşke birlikte bitirebilme fırsatımız olsaydı. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum" ifadeleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada dizide Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu ile sorunlar yaşadığı ortaya atıldı. Civelek'in senarist annesi Melis Civelek'in ise bu sorunlar sonrası kızının yanında durup Pembe rolüne son verdiği iddia edildi.

Mynet'in Sesi

"FEYZA İLE SİBEL ARASINDA PROBLEM YOK"

Kızılcık Şerbeti’nin yaratıcısı Melis Civelek konuya dair Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu ayrılık tamamen bir hikâye meselesi… Sibel Taşçıoğlu’nu ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde izlemiş, oyunculuğunu çok beğenmiştim. Ve ‘Mutlaka çalışmalıyız’ diyerek Sibel Taşçıoğlu’nun ‘Kızılcık Şerbeti’nde olmasını isteyen zaten benim… 96 bölüm boyunca beraber çalıştık. Ancak 90. bölüm itibarıyla tekrara düştük. Hikâyede bir sıçrama yapmamız gerekiyordu.”

Melis Civelek açıklamasında “Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik. Her şeyden önce hikâyeyi devam ettirmekle yükümlüyüm" dedi ve ekledi:

Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok… Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di...

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIM GELDİ

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan Feyza Civelek de tepkilerden sonra Sibel Taşçıoğlu ile fotoğrafını paylaşarak, "Sibel ablam, yerin bende her zaman ayrı olacak. Seni çok seviyorum her zaman beraberiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
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