Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Feyza Civelek yüzünden mi diziden çıkarıldı? Senarist hakkında bomba iddia

Melis Civelek açıklamasında “Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik. Her şeyden önce hikâyeyi devam ettirmekle yükümlüyüm" dedi ve ekledi: