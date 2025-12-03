MAGAZİN

Kral Kaybederse bitti mi? Kral Kaybederse final ne zaman? Halit Ergenç şov yaptı

Star TV’nin dikkat çeken yapımlarından Kral Kaybederse dizisi reytinglere yenildi. Kral Kaybederse 2 Aralık akşamı yayınlanan bölümde final tarihi de belli oldu. Kral Kaybederse'nin final kararı seyirciyi üzdü.

Başrolünde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kral Kaybederse dizisi için final kararı verildi. Peki Kral Kaybederse finali ne zaman?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Kral Kaybederse'de hikâye değişikliği de reytingleri kurtaramadı. Senaryoya yeni karakterler katılmasına rağmen dizi istenen etkiyi gösteremeyince kanal Kral Kaybederse'nin fişini çekti.

KRAL KAYBEDERSE FİNALİ NE ZAMAN?

9 Aralık Salı günü final yapacak olan Kral Kaybederse son bölümde Halit Ergenç'in başarılı oyunculuğunun yanında final kararı da eleştiri aldı.

Seyirciler final kararına tepkisini X'te gösterdi. Kral Kaybederse seyircisi "Keşke dizi bitmeseydi", "Halit Ergenç şov yapıyor bundan maruz kalacağız", "Bitmese keşke", "Halit Ergenç döktürdü bu gece" yorumlarında bulundu.

HALİT ERGENÇ'E YORUM YAĞDI

