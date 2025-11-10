MAGAZİN

Lvbel C5’in serveti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptı

'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan Lvbel C5’in serveti gündeme bomba gibi düştü. Lvbel C5’in serveti duyanları şaşırtırken rapçinin yatırımlarını altın ve dolara yapmadığı ortaya çıktı.

Kubra Akalın

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur son dönemde gündemden düşmüyor. 'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı. Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı rapçinin yatırımlarını nereye yaptığını açıkladı.

Dağıstanlı yazısında "Yatırımını altın ve dolar yerine otomobillere, marka saatlere yaptı. “Otomobil ve saat” deyince ilk akla gelen isim olan Cem Yılmaz’ı geride bıraktı" dedi.

LÜKS OTOMOBİL KOLEKSİYONU

Lvbel C5’in serveti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptı G1

İddiaya göre; Lvbel C5’in 100 milyon TL’lik serveti bulunuyor. Ayrıca rapçinin geniş de bir otomobil koleksiyonu var ve Lamborghini-Urus otomobili 50 milyon TL, Porsche’u 14 milyon, Aston Martin’i, 15 milyon TL.

Müge Dağıstanlı yazısının devamında şunları söyledi:

Lvbel C5’in serveti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptı G2

"Sadece 3 aracının toplamı 79 milyon TL’yi buldu. Cem Yılmaz gibi araçlarına özel plaka taktırıyor. Her bir ‘LVB’ plakasının raici 200-250 bin TL arasında. Cem Yılmaz’ın garajındaki otomobil sayısı ise; 10. Ancak rakamlar böyle yüksek değil.

Lvbel C5’in serveti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptı G3

Gelelim Lvbel C5’in saat tutkusuna. Bu konuda da sıkı bir koleksiyon yapıp Cem abisini sollamış. Örneğin Rolex hayranlığını bilmeyen yok. En son markanın 600 bin liralık Submariner modelini aldı. Saatine şarkı bile yaptı.

"DÜĞÜNDE DAMADA 400 BİN TL TAKTI"

Lvbel C5’in serveti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptı G4

Binlerce Euro’luk Patek Philippe’i ve son taktığı 115 bin Euro’luk Frank Muller saati dillerde.

Lvbel C5’in serveti duyanları şaşırttı! Yatırımını ne altına ne de dolara yaptı G5

Lvbel C5, bonkörlüğüyle de tanınıyor. Geçen ay bir düğünde damada 400 bin TL’lik saat taktı."

