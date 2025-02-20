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Mahir Ünlütaşkıran'ı kim öldürdü? Anne yayına çıktı, sözleri seyirciyi de Müge Anlı'yı da çıldırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 13:31
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran vakası işlenirken Mahir'in annesi Safiye stüdyoya geldi. Canlı yayında yaşananlar hem seyirciyi hem de Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mahir Ünlütaşkıran'ı kimin öldürdüğü araştırılıyor. Ancak bu süreçte ailenin yaptıkları ağızları açık bırakıyor.

17 yıldır kayıp olan Mahir'in eşi Çiğdem ise bu süreçte kayınbiraderi Umut ile aşk yaşamaya başladı. Yayına katılan hala ve kuzen, Mahir'in kaybıyla ilgili kardeşi Umut'tan şüphelendiklerini dile getirdiler. Bunun sebebi, Umut'un o dönem Mahir'in eşi olan Çiğdem ile ilişkisinin olmasıydı.

Umut ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı anne Safiye'nin de onlarla birlikte yaşadığı da ortaya çıktı. İkilinin, bir de çocukları dünyaya geldi. Doğan çocuk ise kayıplara karışan Mahir'in üzerine kayıt edildi. Yaşanan olaylar üzerine hala Kevser, Müge Anlı'ya başvurdu.

Canlı yayında bildiklerini anlatan Kevser hanıma anne Safiye karşı çıktı. Rahatlığı ile gündem olan Safiye, oğlu Mahir'in öldüğünü düşünmediğini ve Suriye'ye kaçtığını hissettiğini belirtti. Safiye oğlu Mahir'i de kötüleyerek şoke etti.

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17 yıldır oğlu Mahir'in kaybı ile ilgili hiçbir şikayette bile bulunmayan Safiye'nin eşinin ölümü de şüpheli bulundu.

MÜGE ANLI DAYANAMADI

Safiye'nin eşinin ölümünde de şaibeli olayların meydana geldiği iddia edildi. Hala Kevser'in söylemlerine göre abisinin cansız bedeninin kafatasında bir delik vardı ve cenazede oluk oluk kan görüldü. Bu iddiaları reddeden ve bunun üzerine olayları saptıran Safiye, Müge Anlı'yı çıldırttı.

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Anlı, “Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz” ifadelerini kullandı. Anlı kadının sesini de kıstırarak 'İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum' dedi.

Seyirci de yaşananlar ve anne Safiye'nin açıklamaları karşısında çıldırarak sosyal medyada binlerce yorum yaptı. İşte Müge Anlı'nın en çok konuşulan konular arasına girmesine sebep olan olaya dair yapılan yorumlardan bazıları...

Mynet'in Sesi

SEYİRCİYİ ÇILDIRTAN AÇIKLAMALAR

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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