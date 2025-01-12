MasterChef'te şampiyon belli oldu Kerem'in fanları isyan etti! "Şefler şefliği bıraksın"

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun kazananı nihayet belli oldu! Onur ve Kerem, şampiyonluk için birbirlerine üstünlük kurabilmek adına tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta büyük bir performans gösterdiler. Gerçekten de her iki yarışmacı da birbirinden yaratıcı ve lezzetli yemeklerle finali renklendirdi. Ancak finalde MasterChef Türkiye şampiyonu Onur oldu.

Onur’un MasterChef Türkiye şampiyonu olması, programın izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Kerem’in tabağı da sosyal medyada çok konuşuldu. Kerem’in finaldeki tabağıyla ilgili şeflere yönelik eleştiriler de gündem oldu.

Kerem'in tabağını paylaşan fanlar sosyal medyada jüri üyelelerini eleştirdi. Onur'un şampiyon olmasından sonra Kerem fanları isyan ederek pek çok yorumda bulundu. Seyirciler "Kerem’i sonuna kadar tebrik ediyorum. Çünkü yarışma boyunca hem rakipleriyle yarıştı hem de şeflerin mobbingleriyle yarıştı", "En hak edilmemiş şampiyonluk", "Şefler şefliği bıraksın" yorumlarında bulundu.

İşte MasterChef şampiyonu belli olduktan sonra Kerem'e dair yapılan yorumların bazıları: