MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te şampiyon belli oldu Kerem'in fanları isyan etti! "Şefler şefliği bıraksın"

MasterChef'te şampiyon belli oldu Kerem'in fanları isyan etti! "Şefler şefliği bıraksın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 07:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin 2025 sezonunun şampiyonu Onur oldu. Hem mutfaktaki yetenekleriyle hem de finaldeki yüksek performansıyla Onur, izleyicilerden tam not alarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Kerem ise büyük bir mücadele vererek ikinci sırada yer aldı. Kerem'in fanları sosyal medyada isyan etti.

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun kazananı nihayet belli oldu! Onur ve Kerem, şampiyonluk için birbirlerine üstünlük kurabilmek adına tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta büyük bir performans gösterdiler. Gerçekten de her iki yarışmacı da birbirinden yaratıcı ve lezzetli yemeklerle finali renklendirdi. Ancak finalde MasterChef Türkiye şampiyonu Onur oldu.

Onur’un MasterChef Türkiye şampiyonu olması, programın izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Kerem’in tabağı da sosyal medyada çok konuşuldu. Kerem’in finaldeki tabağıyla ilgili şeflere yönelik eleştiriler de gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-01-12 070843

Kerem'in tabağını paylaşan fanlar sosyal medyada jüri üyelelerini eleştirdi. Onur'un şampiyon olmasından sonra Kerem fanları isyan ederek pek çok yorumda bulundu. Seyirciler "Kerem’i sonuna kadar tebrik ediyorum. Çünkü yarışma boyunca hem rakipleriyle yarıştı hem de şeflerin mobbingleriyle yarıştı", "En hak edilmemiş şampiyonluk", "Şefler şefliği bıraksın" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-01-12 070910

MasterChef 2024 şampiyonu belli oldu! Canlı yayında büyük heyecan MasterChef 2024 şampiyonu belli oldu! Canlı yayında büyük heyecan

İşte MasterChef şampiyonu belli olduktan sonra Kerem'e dair yapılan yorumların bazıları:

ŞAMPİYONLUK SONRASI ELEŞTİRİ YAĞDI

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MasterChef 2024 şampiyonu belli oldu! Canlı yayında büyük heyecan

MasterChef 2024 şampiyonu belli oldu! Canlı yayında büyük heyecan

12 yaşındaki çocuğa taciz! İlçe müftüsü önce serbest bırakıldı sonra gözaltına alındı

12 yaşındaki çocuğa taciz! İlçe müftüsü önce serbest bırakıldı sonra gözaltına alındı

'Çukur' dizisi setinde 'Tezgah' cinayeti! Silahla vurdu yetmedi yerde de darp etti

'Çukur' dizisi setinde 'Tezgah' cinayeti! Silahla vurdu yetmedi yerde de darp etti

Erden Timur'dan canlı yayında olay sözler! "Bir cisim yaklaşıyor" diyerek açıkladı

Erden Timur'dan canlı yayında olay sözler! "Bir cisim yaklaşıyor" diyerek açıkladı

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Sakarya'da Fatih Erbakan'a tepki: "Sana hakkımı helal etmiyorum"

Sakarya'da Fatih Erbakan'a tepki: "Sana hakkımı helal etmiyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.