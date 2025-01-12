MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu? Onur Üresin mi, Kerem Bilginer mi? MasterChef'i kazanan isim canlı yayında belli oldu

MasterChef 2024 şampiyonu büyük bir mücadelenin sonunda belli oldu. Onur ve Kerem'in kupa için yarışacağı MasterChef 2024 finali TV8'de canlı yayında ekrana geldi. Kıran kırana bir mücadelenin verildiği gecede Onur Üresin ve Kerem Bilginer şeflerin karşısına 3 ayrı etapta imza yemekleri ile çıktı.

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların yemeklerini tadarak ayrı ayrı puanladı.



Büyük heyecan yaşanan gecenin finalinde ise şeflerden en fazla puanı alan Onur Üresin MasterChef 2024 şampiyonu oldu.

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN KİMDİR?

Masterchef Onur Üresin 16 yaşından bu yana aşçılık mesleği ile uğraşıyor. Turizm Otelcilik Mezunu olan Onur Üresin, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır.

31 yaşında olan Onur Üresin, Liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanmıştır.

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, İstanbul'da doğdu. Kerem Bilginer, yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer, 8 yıldır şef olarak çalışıyor.



ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer, yarışma için işinden ayrıldı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır