Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı

Fenomen son olarak "Allah’ıma şükürler olsun, bana böyle bir evde oturmayı nasip ettiği için. İç güzelliğiniz arttıkça, dışarıda da daha çok güzelliklere şahitlik edeceksiniz. Her geçen gün, ruhumuzu, kalbimizi ve zihnimizi kötülükten, nefretten, yargıdan, öfkeden, kıskançlıktan arındırmaya çalışmamız gerekiyor."