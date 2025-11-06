MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı

Müstehcenlik suçlamasıyla daha önce yargılanan fenomen Merve Taşkın radikal bir karar alarak İstanbul'u terk etti. Boğaz manzaralı evini bırakıp Mersin'e yerleşen fenomen yine gündem oldu.

Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı

MYNET DETAY- Fenomen Merve Taşkın 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde ’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklinde paylaşım yaptığı için tepki çekmişti.

LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİ

Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı G1

CİMER'e şikayet edilen Taşkın gözaltına alınmış ve ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı. Daha sonra görülen davada ev hapsi kararı kaldırılan fenomen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı G2

Merve Taşkın son olarak Boğaz manzaralı evini bırakıp Mersin'e taşındı. İstanbul'u terk eden Merve Taşkın'ın yalnız başına yaşadığı devasa villa sosyal medyada dikkat çekti.

Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı G3

Doğanın içinde havuzlu olan villasında bol bol yürüyüş ve yoga yapıp zaman geçiren Taşkın sık sık yeni hayatından paylaşımlar yapıyor.

Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı G4

Fenomen son olarak "Allah’ıma şükürler olsun, bana böyle bir evde oturmayı nasip ettiği için. İç güzelliğiniz arttıkça, dışarıda da daha çok güzelliklere şahitlik edeceksiniz. Her geçen gün, ruhumuzu, kalbimizi ve zihnimizi kötülükten, nefretten, yargıdan, öfkeden, kıskançlıktan arındırmaya çalışmamız gerekiyor."

Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı G5

Sosyal medyada konuşulan bu paylaşım sonrası fenomene destek mesajları olduğu kadar kötü yorumlar da vardı.

Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.