Merve Taşkın İstanbul'u terk edip Mersin'e gitti! Doğayla iç içe lüks villasını paylaştı

MYNET DETAY- Fenomen Merve Taşkın 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde ’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklinde paylaşım yaptığı için tepki çekmişti.
CİMER'e şikayet edilen Taşkın gözaltına alınmış ve ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı. Daha sonra görülen davada ev hapsi kararı kaldırılan fenomen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Merve Taşkın son olarak Boğaz manzaralı evini bırakıp Mersin'e taşındı. İstanbul'u terk eden Merve Taşkın'ın yalnız başına yaşadığı devasa villa sosyal medyada dikkat çekti.
Doğanın içinde havuzlu olan villasında bol bol yürüyüş ve yoga yapıp zaman geçiren Taşkın sık sık yeni hayatından paylaşımlar yapıyor.
Fenomen son olarak "Allah’ıma şükürler olsun, bana böyle bir evde oturmayı nasip ettiği için. İç güzelliğiniz arttıkça, dışarıda da daha çok güzelliklere şahitlik edeceksiniz. Her geçen gün, ruhumuzu, kalbimizi ve zihnimizi kötülükten, nefretten, yargıdan, öfkeden, kıskançlıktan arındırmaya çalışmamız gerekiyor."
Sosyal medyada konuşulan bu paylaşım sonrası fenomene destek mesajları olduğu kadar kötü yorumlar da vardı.
