Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor

Pazar Gezmesi programına konuk olan Muazzez Ersoy'un evinden daha çok vakit geçirdiği ofisi dikkat çekti. 2 katlı kocaman bir bahçe içinde yer alan villanın lüks detayları kameralara yansıdı.
Ersoy "Misafirlerim burada ağırlanıyor, davetlerim burada oluyor, arada burada kalıyorum" dedi.
İşte Muazzez Ersoy'un lüks villasından bazı kareler...
Muazzez Ersoy'un "Birinci evim burası" dediği villada kocaman bir salon dikkat çekti. Şömineli salon beyaz ağırlıklı dekore edilmiş.
Beyaz rengin hâkim olduğu salonda ise duvarları süsleyen tablolar, fotoğraflar ve çerçeveler hemen göze çarpıyor.
Ünlü sanatçı, misafirlerini ağırladığı ve zamanının büyük bölümünü geçirdiği villasında bahçeyle ilgilenmeyi çok sevdiğini, mevsimine göre çiçekler ektiğini anlattı.
Yeşil manzaraya açılan camın önünde yer alan cam yemek masası salona ferah bir atmosfer katıyor.
Yılların emeği olan ödül ve plaketler de salonda özenle muhafaza ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum