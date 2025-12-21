Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor

Pazar Gezmesi programına konuk olan Muazzez Ersoy'un evinden daha çok vakit geçirdiği ofisi dikkat çekti. 2 katlı kocaman bir bahçe içinde yer alan villanın lüks detayları kameralara yansıdı.

Ersoy "Misafirlerim burada ağırlanıyor, davetlerim burada oluyor, arada burada kalıyorum" dedi.

İşte Muazzez Ersoy'un lüks villasından bazı kareler...