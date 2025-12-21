MAGAZİN

Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor

Pazar Gezmesi programında Muazzez Ersoy’un 30 yıldır ofis olarak kullandığı 2 katlı lüks villasına yer verildi. Ersoy evinden çok burada vakit geçirdiğini söyledi. Lüks villanın detayları ise dikkat çekti.

Pazar Gezmesi programına konuk olan Muazzez Ersoy'un evinden daha çok vakit geçirdiği ofisi dikkat çekti. 2 katlı kocaman bir bahçe içinde yer alan villanın lüks detayları kameralara yansıdı.

Ersoy "Misafirlerim burada ağırlanıyor, davetlerim burada oluyor, arada burada kalıyorum" dedi.

İşte Muazzez Ersoy'un lüks villasından bazı kareler...

30 YILDIR BURASI VAR

Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor G1

Muazzez Ersoy'un "Birinci evim burası" dediği villada kocaman bir salon dikkat çekti. Şömineli salon beyaz ağırlıklı dekore edilmiş.

Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor G2

Beyaz rengin hâkim olduğu salonda ise duvarları süsleyen tablolar, fotoğraflar ve çerçeveler hemen göze çarpıyor.

Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor G3

Ünlü sanatçı, misafirlerini ağırladığı ve zamanının büyük bölümünü geçirdiği villasında bahçeyle ilgilenmeyi çok sevdiğini, mevsimine göre çiçekler ektiğini anlattı.

Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor G4

Yeşil manzaraya açılan camın önünde yer alan cam yemek masası salona ferah bir atmosfer katıyor.

Muazzez Ersoy'un 2 katlı villası: 30 yıldır ofis olarak kullanıyor G5

Yılların emeği olan ödül ve plaketler de salonda özenle muhafaza ediliyor.

