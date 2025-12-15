MAGAZİN

Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü?

Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz adlı bir kişi 4 yaşındaki üvey kızı Emine'ye tecavüz edip tespih makinesinde parçalara ayırmakla suçlanıyor. İddialara göre diğer 3 kızına da tecavüz eden adam 52 yıl ceza aldığı halde dışarıda...

Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü?

ATV’de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan’ın ölümüyle ilgili iddiaları gündeme gelirken cinayetle suçlanan üvey baba Ercan Yılmaz'ın hakkındaki iddialar ise kan dondurdu.

Müge Anlı "Biz işin içinden çıkamadık. Cinsel istismardan 22 yıl, çocuğu kasten öldürmekten 30 yıl ceza alıyor yargıtay bunu onuyor ama dışarıda ama nasıl dışarıda? 52 yıl ceza almış ama nasıl çıkıyor? Çok enteresan bir konu bu" dedi.

Müge Anlı da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü? 1

Yayına bağlanan bir kişi"Kızlar üç gün önce başkalarına olanları anlatmışlar. Ercan Bey, gel ve doğruyu anlat. Çocuğa ne oldu, gel bana anlat. Hem kızlarına tacizde bulunmuşsun hem de Emine’yi öldürmüşsün" dedi.

Müge Anlı da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü? 2

Ercan Yılmaz'ın kızı yayına bağlanarak "Çocuğu tespih makinesinde parçalara böldü. Benim onu gördüğümü duyunca beni yanına çağırdı tehdit etti. Valize koydu sonra Emine'yi sürükleyerek çöpe götürdük" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

"TESPİH MAKİNESİNDE PARÇALARA AYIRIP..."

Müge Anlı diğer çocukların ifadelerini ise şöyle anlattı:

"Emine'yi babam öldürdü onu da istismar etmişti çocuk ağlamaya başlayınca çocuğu öldürdü. Babam onu tespih makinesinde ayırdıktan sonra parçalara ayırıp bize verdi çöpe attık. Kızlarınızın iddiası böyle 3 kızın iddiası. Siz ne yaptınız bu çocuğu?"

Bu detaylar ve Ercan Yılmaz'ın 52 yıl ceza alıp ardından dışarı çıkması sosyal medyada infial yarattı. Tepkilerden bazıları ise şöyle:

52 YIL CEZA ALDI AMA ŞİMDİ DIŞARIDA

Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü? G1
Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü? G2
Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü? G3
Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü? G4
Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü? G5
