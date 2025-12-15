Müge Anlı'da infial yaratan olay: Ercan Yılmaz 4 yaşındaki üvey kızına tecavüz edip öldürdü mü?

ATV’de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan’ın ölümüyle ilgili iddiaları gündeme gelirken cinayetle suçlanan üvey baba Ercan Yılmaz'ın hakkındaki iddialar ise kan dondurdu.

Müge Anlı "Biz işin içinden çıkamadık. Cinsel istismardan 22 yıl, çocuğu kasten öldürmekten 30 yıl ceza alıyor yargıtay bunu onuyor ama dışarıda ama nasıl dışarıda? 52 yıl ceza almış ama nasıl çıkıyor? Çok enteresan bir konu bu" dedi.

Yayına bağlanan bir kişi"Kızlar üç gün önce başkalarına olanları anlatmışlar. Ercan Bey, gel ve doğruyu anlat. Çocuğa ne oldu, gel bana anlat. Hem kızlarına tacizde bulunmuşsun hem de Emine’yi öldürmüşsün" dedi.

Ercan Yılmaz'ın kızı yayına bağlanarak "Çocuğu tespih makinesinde parçalara böldü. Benim onu gördüğümü duyunca beni yanına çağırdı tehdit etti. Valize koydu sonra Emine'yi sürükleyerek çöpe götürdük" dedi.

"TESPİH MAKİNESİNDE PARÇALARA AYIRIP..."

Müge Anlı diğer çocukların ifadelerini ise şöyle anlattı:

"Emine'yi babam öldürdü onu da istismar etmişti çocuk ağlamaya başlayınca çocuğu öldürdü. Babam onu tespih makinesinde ayırdıktan sonra parçalara ayırıp bize verdi çöpe attık. Kızlarınızın iddiası böyle 3 kızın iddiası. Siz ne yaptınız bu çocuğu?"

Bu detaylar ve Ercan Yılmaz'ın 52 yıl ceza alıp ardından dışarı çıkması sosyal medyada infial yarattı. Tepkilerden bazıları ise şöyle: