Ne elektrik var ne de telefon! Bülent Polat her şeyi bırakıp köye yerleşti

Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı olarak tanınan oyuncu Bülent Polat İstanbul'un kargaşasından bıkıp her şeyi bıraktı. Çanakkale'de köye yerleşen Polat'ın telefonu bile çekmiyor.

Ne elektrik var ne de telefon! Bülent Polat her şeyi bırakıp köye yerleşti

Avrupa Yakası dizisinin 'Şehsuvar' karakteriyle tanınan oyuncu Bülent Polat, İstanbul'dan taşındı. Eşi ve iki çocuğunu yanına alan Polat; Çanakkale'de şehirden uzakta, 6 dönümlük arazideki evinde yaşıyor.

ÇOCUKLARIYLA ODUN TOPLUYOR

Ne elektrik var ne de telefon! Bülent Polat her şeyi bırakıp köye yerleşti G1

Ünlü oyuncu Bülent Polat, en yakın yerleşime 5 km uzaklıkta, elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Polat 6 dönümlük arazinin 2-3 dönümüne ekip yaptı. 

Ne elektrik var ne de telefon! Bülent Polat her şeyi bırakıp köye yerleşti G2

Karderesi Salihler köyüne yerleşen Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla uyumlu bir düzen kurdu. Soba başında ısınarak ve toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade bir yaşam sürüyor.

Ne elektrik var ne de telefon! Bülent Polat her şeyi bırakıp köye yerleşti G3

Bülent Polat açıklamasında "Elma var, armut var, ayva var, hünnap var, kiraz var, hangi ağaç yerini ve kar deresini sever onlar hayatta kalıyor. Kar Deresi'ni seven kalıyor" dedi.

Ne elektrik var ne de telefon! Bülent Polat her şeyi bırakıp köye yerleşti G4

Deniz Sarı'ya konuşan Polat yerleştiği yerle ilgili, “Burayla ilgili hayalimin içindeyim. Çocuklarımın burayı sevmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeğimizi sobanın üzerinde yapıyoruz. Toprakla haşır neşiriz. Ekim dikim zamanı olduğu için. Mesele yaşamsal'' diye konuştu.

Ne elektrik var ne de telefon! Bülent Polat her şeyi bırakıp köye yerleşti G5

Başarılı oyuncu devamında "Hiç büyük eve ihtiyacım yok. Bir çalışma masası var. Belli başlı kitaplarımı burada okuyorum. Yorulduğum zaman dinlenebileceğim çekyatım, kitap okuma koltuğum, yemek masam, yatak odam, hepsi bir odada. Evet, bu kadarlık bir alanım var" dedi.

