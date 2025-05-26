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Nusret Gökçe, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunu sahada kutladı! Ahmet Çakar isyan etti

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup etti. Büyük başarısıyla adından söz ettiren Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de şampiyon oldu. Kupa kaldırma merasiminde ise Nusret de oradaydı. Sosyal medyada Nusret Gökçe'yi görenler kendilerini tutamadı. Ahmet Çakar da Ali Koç'a kızdı.

Kubra Akalın

THY EuroLeague finalinde Monaco’yu yenen Fenerbahçe Beko tarihinde ikinci defa şampiyon oldu. Abu Dabi’de oynanan finalde Fenerbahçe Beko, Fransız ekibini 81-70 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe ikinci kez kupa kaldırdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tören sonrası EuroLeague şampiyonluk kupasıyla omuzlara alındı.

Kupa merasiminde dikkat çeken bir isim daha vardı: Nusret Gökçe.

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AHMET ÇAKAR'DAN ALİ KOÇ'A TEPKİ

Arjantin'in Dünya Kupası zaferinde, futbolcularla birlikte sahada kutlama yaparak o dönem çok eleştirilen Nusret bu sefer de Fenerbahçe'nin yanındaydı.

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'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe'nın kupayla pozları sosyal medyada tepki çekti. Ahmet Çakar da "Ne işi var Nusret'in orada! Rezillik ah Ali Koç ah Ali Koç! Nimetle alay eden adam" dedi.

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Sosyal medyada ise "Ne alaka bu adam ya", "Ya Nusret'in orada ne işi var?", "Nusret'i neden oraya getirdiniz?" eleştirileri yağdı.

Mynet'in Sesi

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe fenerbahçe nusret
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