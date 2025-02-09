O Ses Türkiye 2025 başladı! Melike Şahin sosyal medyaya damga vurdu... "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Türkiye'nin en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü! Bu sezon, jüride önemli bir değişiklik dikkat çekiyor. Murat Boz'un yerine, yeni dönemin en sevilen şarkıcılarından Melike Şahin jüride
yerini aldı.
Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu program, 8 Şubat 2025 akşamı izleyicilerle buluştu.
Beyazıt Öztürk'ün ve Acun Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olmayacağını açıklaması, programın takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Tutuşmuş Beraber, Kara Orman ve Canın Beni Çekti ile son dönemde popüler olan Melike Şahin ise geceye damgasını vurdu. Şahin'e sosyal medyada pek çok yorum yapıldı ve büyük bir ilgi gösterildi.
Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri kadrosunda yaptığı bu büyük değişiklik, izleyiciler tarafından sevinçle karşılanırken, programla ilgili yapılan yorumlar da dikkat çekti. Sosyal medyada O Ses Türkiye seyircileri "Melike Şahin jüriye çok yakıştı", "Hadise kıskançlığından çatlar bu sezon", "Kesinlikle Melike Şahin fanı olacağım", "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları gözden kaçmıyor" yorumlarında bulundu.
İşte yapılan yorumlardan bazıları ve Melike Şahin kimdir sorusunun yanıtı...
Melike Şahin, 18 Nisan 1989’da İstanbul’da doğmuştur. Aslen Divriğili olan Şahin, çocukluk yıllarından itibaren müziğe büyük bir ilgi duymuş ve müzikle iç içe bir hayat sürmüştür. Lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri alan Melike Şahin, müzikle olan bağını erken yaşlarda güçlendirmiştir.
2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Şahin, üniversite yıllarından sonra müzik kariyerine odaklanmıştır. 2017 yılına kadar Baba Zula grubunda vokalist olarak yer alan Melike Şahin, gruptan ayrılmadan önce “Melikşah ve Saz Arkadaşları” adını verdiği bir proje başlatmıştır. Bu proje ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı konserler vermiştir.
Melike Şahin’in uluslararası başarısı, 2017’de Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile zirveye ulaşmıştır. Aynı yıl, filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser vermiştir. Bu performansı, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Solo kariyerine 2017’de “Bi' Fırlatsam” ve “Deli Kan” adlı teklileri ile adım atan Melike Şahin, 2021 yılında ilk solo albümü Merhemi müzikseverlerle buluşturmuştur. Albümün ilk teklisi ise, Ocak 2021’de yayımlanan “Uykumun Boynunu Bükme” olmuştur.
Melike Şahin, hem yerel hem de uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesine sahip ve müziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
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