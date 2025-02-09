MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye 2025 başladı! Melike Şahin sosyal medyaya damga vurdu... "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

O Ses Türkiye 2025 başladı! Melike Şahin sosyal medyaya damga vurdu... "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 07:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye 2025 sezonu 8 Şubat akşamı TV8 ekranlarında başladı. Acun Ilıcalı sunucu koltuğunda yer almazken jüride ilk kez yer alan Melike Şahin sosyal medyayı salladı. Melike Şahin'in jüri olması sonrasında Melike Şahin kimdir, yaşı kaç merak edildi.

Türkiye'nin en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü! Bu sezon, jüride önemli bir değişiklik dikkat çekiyor. Murat Boz'un yerine, yeni dönemin en sevilen şarkıcılarından Melike Şahin jüride
yerini aldı.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu program, 8 Şubat 2025 akşamı izleyicilerle buluştu.

GjSO5yLXgAA6ff0

ACUN ILICALI NEDEN YOK?

Beyazıt Öztürk'ün ve Acun Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olmayacağını açıklaması, programın takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MELİKE ŞAHİN DAMGASI

Tutuşmuş Beraber, Kara Orman ve Canın Beni Çekti ile son dönemde popüler olan Melike Şahin ise geceye damgasını vurdu. Şahin'e sosyal medyada pek çok yorum yapıldı ve büyük bir ilgi gösterildi.

GjS2W9aXsAAO_Wk

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri kadrosunda yaptığı bu büyük değişiklik, izleyiciler tarafından sevinçle karşılanırken, programla ilgili yapılan yorumlar da dikkat çekti. Sosyal medyada O Ses Türkiye seyircileri "Melike Şahin jüriye çok yakıştı", "Hadise kıskançlığından çatlar bu sezon", "Kesinlikle Melike Şahin fanı olacağım", "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları gözden kaçmıyor" yorumlarında bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları ve Melike Şahin kimdir sorusunun yanıtı...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989’da İstanbul’da doğmuştur. Aslen Divriğili olan Şahin, çocukluk yıllarından itibaren müziğe büyük bir ilgi duymuş ve müzikle iç içe bir hayat sürmüştür. Lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri alan Melike Şahin, müzikle olan bağını erken yaşlarda güçlendirmiştir.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Şahin, üniversite yıllarından sonra müzik kariyerine odaklanmıştır. 2017 yılına kadar Baba Zula grubunda vokalist olarak yer alan Melike Şahin, gruptan ayrılmadan önce “Melikşah ve Saz Arkadaşları” adını verdiği bir proje başlatmıştır. Bu proje ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı konserler vermiştir.

Melike Şahin’in uluslararası başarısı, 2017’de Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile zirveye ulaşmıştır. Aynı yıl, filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser vermiştir. Bu performansı, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Solo kariyerine 2017’de “Bi' Fırlatsam” ve “Deli Kan” adlı teklileri ile adım atan Melike Şahin, 2021 yılında ilk solo albümü Merhemi müzikseverlerle buluşturmuştur. Albümün ilk teklisi ise, Ocak 2021’de yayımlanan “Uykumun Boynunu Bükme” olmuştur.

Melike Şahin, hem yerel hem de uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesine sahip ve müziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hadise Melike Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Canlı yayında "Birkaç yıl içinde" diyerek duyurdu: "Çok ciddi bir seferberliğe gireceğiz"

Canlı yayında "Birkaç yıl içinde" diyerek duyurdu: "Çok ciddi bir seferberliğe gireceğiz"

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor! Persepolis'e galibiyeti getirdi ama yaptığı hareket gündeme oturdu...

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor! Persepolis'e galibiyeti getirdi ama yaptığı hareket gündeme oturdu...

Batshuayi, Frankfurt kariyerine olaylı başladı! Maçın hakemi araya girdi ve...

Batshuayi, Frankfurt kariyerine olaylı başladı! Maçın hakemi araya girdi ve...

Osimhen için Napoli'ye rekor bonservis teklifi! 80 milyon Euro verdiler, Napoli düşünmeden 'evet' dedi...

Osimhen için Napoli'ye rekor bonservis teklifi! 80 milyon Euro verdiler, Napoli düşünmeden 'evet' dedi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.