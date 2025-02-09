O Ses Türkiye 2025 başladı! Melike Şahin sosyal medyaya damga vurdu... "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Türkiye'nin en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü! Bu sezon, jüride önemli bir değişiklik dikkat çekiyor. Murat Boz'un yerine, yeni dönemin en sevilen şarkıcılarından Melike Şahin jüride

yerini aldı.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu program, 8 Şubat 2025 akşamı izleyicilerle buluştu.

ACUN ILICALI NEDEN YOK?

Beyazıt Öztürk'ün ve Acun Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olmayacağını açıklaması, programın takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MELİKE ŞAHİN DAMGASI

Tutuşmuş Beraber, Kara Orman ve Canın Beni Çekti ile son dönemde popüler olan Melike Şahin ise geceye damgasını vurdu. Şahin'e sosyal medyada pek çok yorum yapıldı ve büyük bir ilgi gösterildi.

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri kadrosunda yaptığı bu büyük değişiklik, izleyiciler tarafından sevinçle karşılanırken, programla ilgili yapılan yorumlar da dikkat çekti. Sosyal medyada O Ses Türkiye seyircileri "Melike Şahin jüriye çok yakıştı", "Hadise kıskançlığından çatlar bu sezon", "Kesinlikle Melike Şahin fanı olacağım", "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları gözden kaçmıyor" yorumlarında bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları ve Melike Şahin kimdir sorusunun yanıtı...