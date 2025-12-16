Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş!

"Olacak O Kadar" ile milyonların sevgilisi olan usta sanatçı Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar, katıldığı bir programda Kırca’nın son günlerini anlattı. 'Yasemin'in Penceresi' programında konuşan Başar gözleri dolarak, sesi titreyerek o dönemi anlattı.
Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatından önce hiçbir şeyi kabul etmediğini ve ölmek istediğini şöyle anlattı:
"O dönemde zaten çocuklarımız, Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası. Arada sırada telefon açıp, Leventçiğim, ben senden önce kanseri geçirdiğim için seni bu doktorlara, şuralara hep koşturmuştum peşinden..."
"Ben gidemesem de oğlumuz, sürekli babasıyla birlikte oluyordu. Ancak hiçbir şey istemedi. 'Hiçbir şey istemiyorum' dedi. Söylediğimiz hastanede yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi.
'Ben böyle ölmek istiyorum' dedi. Açıkçası ölmek istedi. Hiçbirine gitmedi, hiçbir söylediğimizi yapmadı. Ve sonuçta bir gece, saat iki beş geçiyordu, telefon çaldı. 'Tamam' dedim, 'Levent gitti' Herhalde bu saatte ancak böyle bir haber gelirdi. Oğlum aradı, 'anne babamı kaybettik' dedi. Kısmet bu… Yani hayatta size ne kadar yazıldıysa, o kadar yaşıyorsunuz. Ama biraz da direnmekte fayda var."
Oya Başar konuşmasının devamında "Bir sürü şeyden herhalde çok üzülmüştü Levent. Benden ayrıldıktan sonra da birçok şeye üzülmüştü. Ben onun için çok büyük bir can simidiydim. Her zaman elini uzatabileceği biri vardı yanında" dedi.
