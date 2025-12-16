MAGAZİN

Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş!

Oya Başar katıldığı 10 yıl önce hayatını kaybeden eski eşi Levent Kırca'nın ölüm haberini aldığı anı ilk kez anlattı. Başar, Kırca'nın tedavi sürecinde "Ben böyle ölmek istiyorum" dediğini anlatırken zor anlar yaşadı.

Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş!

"Olacak O Kadar" ile milyonların sevgilisi olan usta sanatçı Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar, katıldığı bir programda Kırca’nın son günlerini anlattı. 'Yasemin'in Penceresi' programında konuşan Başar gözleri dolarak, sesi titreyerek o dönemi anlattı.

"HİÇBİR ŞEYİ İSTEMEDİ"

Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş! G1

Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatından önce hiçbir şeyi kabul etmediğini ve ölmek istediğini şöyle anlattı:

Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş! G2

"O dönemde zaten çocuklarımız, Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası. Arada sırada telefon açıp, Leventçiğim, ben senden önce kanseri geçirdiğim için seni bu doktorlara, şuralara hep koşturmuştum peşinden..."

Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş! G3

"Ben gidemesem de oğlumuz, sürekli babasıyla birlikte oluyordu. Ancak hiçbir şey istemedi. 'Hiçbir şey istemiyorum' dedi. Söylediğimiz hastanede yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi.

Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş! G4

'Ben böyle ölmek istiyorum' dedi. Açıkçası ölmek istedi. Hiçbirine gitmedi, hiçbir söylediğimizi yapmadı. Ve sonuçta bir gece, saat iki beş geçiyordu, telefon çaldı. 'Tamam' dedim, 'Levent gitti' Herhalde bu saatte ancak böyle bir haber gelirdi. Oğlum aradı, 'anne babamı kaybettik' dedi. Kısmet bu… Yani hayatta size ne kadar yazıldıysa, o kadar yaşıyorsunuz. Ama biraz da direnmekte fayda var."

Oya Başar yıllar sonra anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş! G5

Oya Başar konuşmasının devamında "Bir sürü şeyden herhalde çok üzülmüştü Levent. Benden ayrıldıktan sonra da birçok şeye üzülmüştü. Ben onun için çok büyük bir can simidiydim. Her zaman elini uzatabileceği biri vardı yanında" dedi.

Levent Kırca Oya Başar
