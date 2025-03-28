Real Madrid'e transfer olmuştu! Demet Şener oğlu Ömer Kutluay'ı paylaştı! ''Babasının kopyası''

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer, dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay bu başarısıyla çok konuşulmuştu.

İbrahim Kutluay, oğlunu orada yalnız bırakmamak için ev kiralamış ve dört aylığına Madrid'e yerleşmişti.

Ünlü model Demet Şener oğlu Ömer'in doğum günü için İspanya'nın Madrid şehrine gitti. Oğlu ile karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim; "İyi ki doğdun Ömer’im. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle." ifadelerini not düştü.

Ömer Kutluay'ı görenler; 'aynı babası', 'babasının kopyası' gibi yorumlarda bulundu.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2005'te evlendi. İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan çift 2018’de boşandı.