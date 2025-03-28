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Real Madrid'e transfer olmuştu! Demet Şener oğlu Ömer Kutluay'ı paylaştı! ''Babasının kopyası''

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. Demet Şener oğlu Ömer'in doğum günü için soluğu Madrid'te aldı. Anne oğulun karesine kısa sürede yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer, dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay bu başarısıyla çok konuşulmuştu.

İbrahim Kutluay, oğlunu orada yalnız bırakmamak için ev kiralamış ve dört aylığına Madrid'e yerleşmişti.

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Ünlü model Demet Şener oğlu Ömer'in doğum günü için İspanya'nın Madrid şehrine gitti. Oğlu ile karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim; "İyi ki doğdun Ömer’im. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle." ifadelerini not düştü.

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Ömer Kutluay'ı görenler; 'aynı babası', 'babasının kopyası' gibi yorumlarda bulundu.

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Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2005'te evlendi. İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan çift 2018’de boşandı.

BABASI

Mynet'in Sesi

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener İbrahim Kutluay
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