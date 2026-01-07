Rihanna’dan cesur Sevgililer Günü pozları! Yine adından söz ettirdi

Dünyanın en tanınan pop yıldızlarından Rihanna, sosyal medyada olay yaratan yeni paylaşımlara imza attı. Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü yıldız, Savage X Fenty iç giyim markasının Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı.
37 yaşındaki şarkıcı ve girişimci, kırmızı tonlarında bir sütyen ve külot takımıyla verdiği pozlarda cesur tarzını bir kez daha ortaya koydu.
Uzun yıllardır birlikte olduğu ASAP Rocky ile üç çocuk sahibi olan Rihanna, doğum sonrası formu ve özgüveniyle dikkat çekti.
149 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rihanna’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Paylaşımların altına yorum yapan rapçi Dreezy, “Her çocukla birlikte daha da güzelleşiyorsun” yorumuyla dikkat çekti.
Rihanna’nın Sevgililer Günü paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.
