Rihanna’dan cesur Sevgililer Günü pozları! Yine adından söz ettirdi

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Instagram’da paylaştığı cesur karelerle yine gündem oldu. 37 yaşındaki pop yıldızı, Savage X Fenty markasının Sevgililer Günü koleksiyonunu iddialı pozlarla tanıttı.

Dünyanın en tanınan pop yıldızlarından Rihanna, sosyal medyada olay yaratan yeni paylaşımlara imza attı. Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü yıldız, Savage X Fenty iç giyim markasının Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı.

KISA SÜRE ÖNCE 3. ÇOCUĞUNU DOĞURDU

Rihanna’dan cesur Sevgililer Günü pozları! Yine adından söz ettirdi G1

37 yaşındaki şarkıcı ve girişimci, kırmızı tonlarında bir sütyen ve külot takımıyla verdiği pozlarda cesur tarzını bir kez daha ortaya koydu.

Rihanna’dan cesur Sevgililer Günü pozları! Yine adından söz ettirdi G2

Uzun yıllardır birlikte olduğu ASAP Rocky ile üç çocuk sahibi olan Rihanna, doğum sonrası formu ve özgüveniyle dikkat çekti.

Rihanna’dan cesur Sevgililer Günü pozları! Yine adından söz ettirdi G3

149 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rihanna’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Rihanna’dan cesur Sevgililer Günü pozları! Yine adından söz ettirdi G4

Paylaşımların altına yorum yapan rapçi Dreezy, “Her çocukla birlikte daha da güzelleşiyorsun” yorumuyla dikkat çekti.

Rihanna’dan cesur Sevgililer Günü pozları! Yine adından söz ettirdi G5

Rihanna’nın Sevgililer Günü paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Anahtar Kelimeler:
Rihanna
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

