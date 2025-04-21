Salma Hayek bikinisiyle fit görünümünü sergiledi! Kahvaltıda bakın ne yiyor

Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek tatil spozlarıyla yine adından söz ettirdi. 58 yaşındaki oyuncu bikinisiyle verdiği pozlarla fit görünümünü de sergiledi.

Hayranları, fit görünümünün sırrını merak ediyor. Salma Hayek, daha önce verdiği röportajlarda yoğun egzersiz programı yerine, düzenli yoga, sağlıklı beslenme ve zihin-beden dengesine odaklanma yöntemlerini tercih ettiğini belirtmişti.