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Salma Hayek bikinisiyle fit görünümünü sergiledi! Kahvaltıda bakın ne yiyor

Hollywood’un en göz alıcı yıldızlarından biri olan Salma Hayek sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarıyla hayranlarını büyüledi. Genç görünümü ve enerji dolu haliyle kelimenin tam anlamıyla zamana meydan okuyan Hayek yine gündem oldu.

Kubra Akalın

Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek tatil spozlarıyla yine adından söz ettirdi. 58 yaşındaki oyuncu bikinisiyle verdiği pozlarla fit görünümünü de sergiledi.

Hayranları, fit görünümünün sırrını merak ediyor. Salma Hayek, daha önce verdiği röportajlarda yoğun egzersiz programı yerine, düzenli yoga, sağlıklı beslenme ve zihin-beden dengesine odaklanma yöntemlerini tercih ettiğini belirtmişti.

Mynet'in Sesi

FİT KALMA SIRLARI

Hayek, ağır egzersiz programlarından ziyade beden-zihin bütünlüğüne inanıyor. Günlük 5-10 dakikalık yoga ve meditasyon, onun enerjik kalmasında önemli bir rol oynuyor.

İşlenmiş Gıdalardan Uzak, Doğal Beslenme

İşlenmiş Gıdalardan Uzak, Doğal Beslenme

Organik ve ev yapımı yiyecekler tüketen Hayek, fast food’a neredeyse hiç yer vermiyor. Fermente gıdalar, taze sebzeler ve sağlıklı yağlar beslenmesinin temelini oluşturuyor.

Bol Su ve Bitki Çayları

Bol Su ve Bitki Çayları

Vücudu toksinlerden arındırmak için bol su içtiğini ve gün içerisinde detoks etkili bitki çaylarını tercih ettiğini belirtiyor.

Cilt Bakımına Özel Rejim

Cilt Bakımına Özel Rejim

Yıllardır aynı cilt bakım rutinini uygulayan Salma, doğal yağlar ve bitkisel içerikli ürünlerle cildini koruyor. Özellikle gece bakımına büyük önem veriyor.

Kahvaltıda Şeker Yok!

Kahvaltıda Şeker Yok!

Sabahları şekerli gıdalardan uzak durduğunu açıklayan yıldız, kahvaltıda çoğunlukla meyve, yulaf ve badem sütü gibi sağlıklı alternatifleri tercih ediyor.

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Salma Hayek
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