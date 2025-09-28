Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi! Selena Gomez'in gelinliğine beğeni yağdı

Selena Gomez, yaklaşık dokuz aydır nişanlı olduğu müzik yapımcısı Benny Blanco ile dünyaevine girdi. Çiftin görkemli düğünü, Kaliforniya’nın Santa Barbara kenti yakınlarında, 70 dönümlük özel bir malikânede gerçekleşti.
Düğün öncesi hazırlıklar da en az tören kadar dikkat çekiciydi. Cuma akşamı, Goleta’daki 10 odalı lüks bir malikanede düzenlenen prova yemeği Gomez’in Instagram hesabından paylaşıldı.
Büyüleyici karelerde Selena Gomez’in, damadı Blanco’ya sevgi dolu bakışlarla poz verdiği ve elinde çiçek buketiyle yalnız başına otururken objektiflere yansıdığı anlar büyük beğeni topladı.
Selena Gomez, çiçek detaylı sırt dekolteli halter yaka gelinlik giyerken; Benny, retro esintili siyah smokin ve papyon tercih etti. Her iki kıyafet de Ralph Lauren imzası taşıyor.
Gomez, Polaroid karelerini “9.27.25” notuyla Instagram’da paylaştı.
Selena Gomez'in gelinliği sosyal medyada ise çok konuşuldu. Bu sade prova gelinliği hayranlarından tam not almayı başardı.
