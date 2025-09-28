MAGAZİN

Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi! Selena Gomez'in gelinliğine beğeni yağdı

Selena Gomez sonunda muradına erdi ve müzik yapımcısı Benny Blanco ile Kaliforniya’da evlendi. Selena Gomez düğünden karelerini de sosyal medyada paylaştı. Gomez'in sade gelinliği beğeni topladı.

Kubra Akalın

Selena Gomez, yaklaşık dokuz aydır nişanlı olduğu müzik yapımcısı Benny Blanco ile dünyaevine girdi. Çiftin görkemli düğünü, Kaliforniya’nın Santa Barbara kenti yakınlarında, 70 dönümlük özel bir malikânede gerçekleşti.

SELENA GOMEZ'İN DÜĞÜNÜNDEN KARELER

Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi! Selena Gomez'in gelinliğine beğeni yağdı G1

Düğün öncesi hazırlıklar da en az tören kadar dikkat çekiciydi. Cuma akşamı, Goleta’daki 10 odalı lüks bir malikanede düzenlenen prova yemeği Gomez’in Instagram hesabından paylaşıldı.

Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi! Selena Gomez'in gelinliğine beğeni yağdı G2

Büyüleyici karelerde Selena Gomez’in, damadı Blanco’ya sevgi dolu bakışlarla poz verdiği ve elinde çiçek buketiyle yalnız başına otururken objektiflere yansıdığı anlar büyük beğeni topladı.

Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi! Selena Gomez'in gelinliğine beğeni yağdı G3

Selena Gomez, çiçek detaylı sırt dekolteli halter yaka gelinlik giyerken; Benny, retro esintili siyah smokin ve papyon tercih etti. Her iki kıyafet de Ralph Lauren imzası taşıyor.

Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi! Selena Gomez'in gelinliğine beğeni yağdı G4

Gomez, Polaroid karelerini “9.27.25” notuyla Instagram’da paylaştı.

Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi! Selena Gomez'in gelinliğine beğeni yağdı G5

Selena Gomez'in gelinliği sosyal medyada ise çok konuşuldu. Bu sade prova gelinliği hayranlarından tam not almayı başardı.

