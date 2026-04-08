Sevdiğim Sensin 9. bölümden fotoğraflara beğeni yağdı! "Sakın kesmeyin"

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünden kareler yayınlandı. Her bölümüyle ekranlardaki yerini daha da sağlama alan Sevdiğim Sensin'de bu haftada da heyecanlı anlar yaşanacak.
Sevdiğim Sensin 9. bölüme dair yayınlanan fotoğraflara seyirciden beğeni yağdı.
Özellikle Dicle ve Erkan'ın kareleri ilgi çekti. Seyirci "Sakın kesmeyin", Bu bölüm bu sahneleri görelim" yorumlarında bulundu.
Civan, Zehra’dan; Feride’nin geçmişi hakkında öğrendikleriyle şok yaşarken; Erkan, Tahir’den, Ferman’ı hapisten çıkaran kişiyi bulmasını istiyor.
Tanıtımın finalinde ise Feride’nin kolundaki izi Civan’dan sonra Dicle’nin de görmesi yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.
Ferman’ın ansızın köşke gelişi, tüm aileyi köşeye sıkıştırır ve Aldur ailesinde büyük bir kırılmaya neden olur. İnci’nin çevirdiği bazı oyunların ortaya çıkması da bu kırılmayı derinleştiren bir diğer etkendir. Esat, ilk kez İnci’ye karşı bu denli sert bir öfke duyar. Esat tarafından İnci’ye verilen ceza ise onun asla kabul edemeyeceği türdendir.
Dicle ise hayatı boyunca kaçtığı korkusuyla yeniden yüzleşirken, yaşananların sorumluluğunu bir kez daha kendi omuzlarında hisseder. Yatırım görüşmesinin yarıda kalmasıyla birlikte Erkan da iki cephede birden sıkışır.
Bir yanda ailesinin geleceği, diğer yandaysa Dicle’nin güvenliği vardır. Bu sırada Ferman’ın elindeki büyük koz, herkesi beklenmedik bir çıkmaza sürükler. Alınan karar, Ferman karşısında herkesi çaresiz bırakırken, köşkteki gerilim her geçen an daha tehlikeli bir hal alır.
