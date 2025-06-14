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Survivor 2025 şampiyonu Adem! Batuhan Karacakaya fena dile düştü... "Nasıl yenildin anlatsana"

Survivor şampiyonu Adem olunca sosyal medyada Batuhan hakkında yorumlar gecikmedi. Katıldığı sezonlarda hırsıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya fena dile düştü.

Kubra Akalın

Survivor 2025 şampiyonu belli oldu. Finalde Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya şampiyon olmak için büyük mücadele verdi.

Nefes kesen mücadelenin ardından ilk yarışmacı geriden gelen Adem kazandı. İkinci turda da kazanan isim Adem oldu. Adem yarışta 2-0 öne geçti. Survivor şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

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Sosyal medyada da Survivor finali konuşuldu. Survivor'da yıllardır büyük mücadele veren ve sezon boyunca gerek ailesinin Acun Ilıcalı'ya tehdidi olsun gerekse yaşadığı kavgalar olsun gündemden düşmeyen Batuhan Karacakaya dile düştü.

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Survivor seyircisi sosyal medyada Batuhan için "Boşa geçmiş yıllar", "Kendi seçtiğin atışlarda tarihi farkla nasıl yenildin anlatsana Batuhan" yorumları yağdı.

İşte şampiyon olamayan Batuhan hakkında yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar...

Mynet'in Sesi

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karacakaya Survivor 2025
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