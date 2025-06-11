"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay son haliyle dikkat çekti! ''Tanıyamadım''

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça söz ettiğimiz Nefise Karatay son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle uzun süre konuşulan Nefise Karatay yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına çok kızmıştı.

Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' diyerek cinsel tercihini açık açık anlatmıştı.

Daha sonra evleneceğini açıklayan Nefise Karatay'ın mutluluğu kısa sürmüş ve "Bazı şeyler kötü gitti ve ayrıldık" açıklamasını yaptı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sezonu Marmaris'te açan Nefise Karatay bikinili pozlarını sosyal medya üzerinden peş peşe yayınladı. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Survivor Nefise'nin tatil karelerine sosyal medyada; 'tanıyamadım', 'yüzü bambaşka biri', 'kendine ne yapmış?', 'ismi yazmasa tanımazdım' gibi yorumlar yapıldı.