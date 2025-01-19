Survivor Almeda Adem'i çıldırttı! Adem konseyi terk etti, yayına ara verildi

Survivor konseyde gerilim tırmanınca Almeda'nın sözleri **Adem**'i delirtti. Acun Ilıcalı'yı da umursamayan Adem üzerindeki mikrofonları sökerek konseyi terk etti. Adem "Ne diyor abi bu?" diyerek ayağa kalktı ve "Susma yok! Ya bu hâlâ kendini haklı zannediyor ya! Bu kim ya? Sen hâlâ yaptıklarından pişman değil misin? Yalan söylüyor ucuz iftiralar atma." dedi.