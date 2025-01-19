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  4. Survivor Almeda Adem'i çıldırttı! Adem konseyi terk etti, yayına ara verildi

Survivor Almeda Adem'i çıldırttı! Adem konseyi terk etti, yayına ara verildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 08:35
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Survivor konseyinde Almeda ve Adem kavgası herkesi şoke etti. Almeda'nın konuşmalarına tepki gösteren Adem Acun Ilıcalı'yı da umursamayarak konseyi terk etti.

Survivor All Star 2025 yarışmasında gerilim her geçen gün artıyor. Yedeklerden yarışmaya katılan Almeda, diğer yarışmacılarla olan ilişkileriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Almeda'nın yarışmaya dahil olmasıyla birlikte ortamda gerginlikler yaşandı. Yaşanan olaylar sonrası Adem’in tepkisi oldukça sert oldu ve kendini kontrol etmekte zorlandı.

ACUN ILICALI KONSEYE ARA VERDİ

Survivor konseyde gerilim tırmanınca Almeda'nın sözleri **Adem**'i delirtti. Acun Ilıcalı'yı da umursamayan Adem üzerindeki mikrofonları sökerek konseyi terk etti. Adem "Ne diyor abi bu?" diyerek ayağa kalktı ve "Susma yok! Ya bu hâlâ kendini haklı zannediyor ya! Bu kim ya? Sen hâlâ yaptıklarından pişman değil misin? Yalan söylüyor ucuz iftiralar atma." dedi.

Acun Ilıcalı ise Adem'den oturmasını istedi ama yarışmacı deliye döndü; "Bu kadınla ben yapamam ya ben seni dinlerim ama bu kadında pişmanlık yok! Ben bununla aynı yerde kesinlikle kalamam abi. Ben seni dinlerim ama bu kadınla yok" diyerek üzerindeki mikrofonları söktü.

Acun Ilıcalı ise konseye 10 dakika ara verdi ve "Seni de anlamadım Almeda halen sataşma derdindesin!" diyerek sinirlendi.

Acun Ilıcalı daha sonra Almeda'ya sert çıkarak "Yaşananları kayıt altına aldığımızı biliyor musun? Adilhan'a söylediklerinin farkında mısın? Survivor kuralları dışında hareketler yaptın ama gelmiş burada haksızlığa uğrayan zavallı kız gibi... Takımın tamamı illallah etmiş bu takım seni istemiyor diye bu takıma yolladık takım bir haftada sinir krizi geçiriyor. Tek haklı sen mi sanıyorsun?" dedi.

Acun Ilıcalı daha sonra "Anlattığın olay öyle olmadı" diyerek daha da sinirlendi: "

Anahtar Kelimeler:
survivor Adem Kılıçcı
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