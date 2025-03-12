Survivor Almeda küçük yaşta aile içi istismar yaşadığını anlattı! Sözleri sosyal medyayı salladı

Survivor All Star 2025'in başarılı yarışmacılarından Almeda Baylan küçük yaşta yaşadığı şiddet ve taciz olaylarını anlattı. Bu senin en iddialı kadın yarışmacılarından olan Almeda'nın açıklamaları sonrası Survivor Almeda Baylan kimdir, kaç yaşında ve hayat hikayesi nedir soruları araştırılmaya başlandı.
Survivor yarışmacılarından Almeda Baylan "Ben 2002 doğumluyum. Aslen göçmeniz, annem Yunan göçmeni babam da yabancı uyruklu ama anne ile babam küçük yaşta ayrıldıkları için biz Türkiye'ye geliyoruz ve Türkiye'de doğdum ben. 3 kardeşiz ama ablam babasıyla kalıyor. Annem 2 evlilik yaptı. Anneannem ile kalıyordum, dayımla kalıyordum bir bakıyorum başka yerde kalıyorum. Teyzemde kalıyordum, süreç biraz karışık" diyerek anlatmaya başladı.
Survior Almeda devamında "Bu süreçte çok zorluklar çektim. Mesela anne ile babam yoktu yanımda, kuzenim vardı. Bayramlarda bile kuzenimi annesi ile babası severken hep bir özlem vardı içimde, kardeşim de aynı şekilde. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kardeşim de aynı şekilde çoğu zaman gözümün önünde şiddete maruz kalmış ve onu koruyamamıştım" dedi.
"Hiçbir sorun yokken sadece kıskançlıktan, kuzenimin beni kıskanması üzerine kemerle dayak yiyen bir kızdım ben, ortada hiçbir şey yokken" diyen Almeda istismar yaşadığını da şu sözlerle açıkladı:
"İstemediğim şeylerle büyüdüğüm için ve üstüne üstelik çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olaya yaşayana kadar. Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. O an korkuyorsun hiçbir şey yapamıyorsun, kendini de savunamıyorsun. İlk başta söylememiştim, anneme sonra anlatmıştım bu olayı, küçüktüm daha 10-11 yaşlarındaydım.
Sonra zaten anneme anlattığımda da çok üzülmüştü. Nasıl toparladın dersen, ben çok güçlü bir kadınım ve güçlü bir karakterim bunu biliyorum. Genelde çok kaldığım yerlerde şiddete, kötü söze maruz kaldım. Zaten bu durumlar benim psikolojimi buraya getirdi. Tek mutlu olduğum şey şu; iyi ki kurtulmuşum oradan. İyi ki İzmir'e gelmişim, buraya gelmişim."
Sosyal medyada Almeda'nın açıklamaları sonrası "Anlattıkları beni yıktı", "Sen çok güçlü bir kadınsın", "Bu yaşında yaşadıkların çok üzücü ama sen güçlü bir kadınsın", "Çok korkunç ya anlattıkları" yorumları yapıldı.
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