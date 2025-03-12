Survivor Almeda küçük yaşta aile içi istismar yaşadığını anlattı! Sözleri sosyal medyayı salladı

Survivor All Star 2025'in başarılı yarışmacılarından Almeda Baylan küçük yaşta yaşadığı şiddet ve taciz olaylarını anlattı. Bu senin en iddialı kadın yarışmacılarından olan Almeda'nın açıklamaları sonrası Survivor Almeda Baylan kimdir, kaç yaşında ve hayat hikayesi nedir soruları araştırılmaya başlandı.

SURVIVOR ALMEDA KAÇ YAŞINDA?

Survivor yarışmacılarından Almeda Baylan "Ben 2002 doğumluyum. Aslen göçmeniz, annem Yunan göçmeni babam da yabancı uyruklu ama anne ile babam küçük yaşta ayrıldıkları için biz Türkiye'ye geliyoruz ve Türkiye'de doğdum ben. 3 kardeşiz ama ablam babasıyla kalıyor. Annem 2 evlilik yaptı. Anneannem ile kalıyordum, dayımla kalıyordum bir bakıyorum başka yerde kalıyorum. Teyzemde kalıyordum, süreç biraz karışık" diyerek anlatmaya başladı.