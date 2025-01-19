Tuba Büyüküstün Arapça konuştu geceye damga vurdu! "Yüzü, güzelliği ve nezaketi nefes kesici!"

Tuba Büyüküstün, Ortadoğu’nun prestijli ödül törenlerinden biri olan Joy Awards’a güzelliğiyle damgasını vurdu. Etkinlikte sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü de takdim ederek geceye katkı sağlayan güzel oyuncu adından söz ettirdi.
Büyüküstün, törenin açılışında Arapça olarak "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyerek katılımcılara seslendi.
Ardından yaptığı konuşmada, “Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum! Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok şanslıydım… Ve sayısız performans izledikten sonra size şunu söyleyebilirim; Harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir, sizi büyüler… Ve bazen de tamamen kelimesiz bırakır. O, ham bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür…”
Tuba Büyüküstün’ün zarif ve etkileyici konuşması, ödül törenine katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Tuba Büyüküstün’ün Arapça konuşması da sosyal medyada gündem oldu.
Aynı zamanda tarzıyla da geceye damga vuran oyuncuyu görenler "Gecenin en güzellerinden" yorumunda bulundu.
Duruşu, tarzı ve görünümüyle gecenin yıldızı olan Tuba Büyüküstün'e "Yüzü, güzelliği ve nezaketi nefes kesici!" yorumları geldi.
Her Arabic is so sweet and she looks incredibly gorgeous#JoyAwards #TubaBüyüküstün pic.twitter.com/CpPr9kZrsc— Ghala (@canimdemetfc) January 19, 2025
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