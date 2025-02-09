Turabi'den yeni şarkı sözleri... Dur Abi, Sus Abi" şarkısı tepki çekti: "Baban kısır olaydı da sen olmasaydın"

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı ile büyük tepki topladı. "Dur Abi, Sus Abi" adlı şarkısının sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'nin yeni şarkısı, "Dur Abi, Sus Abi" klibiyle birlikte sosyal medya kullanıcılarının yoğun yorumlarına neden oldu. Tepkiler ve eleştiriler hızla artarken sosyal medyada "Sus artık" yorumları yapıldı.

TURABİ'NİN ŞARKISININ SÖZLERİ

Turabi'nin 'wine me dine me' şarkısından sonra çıkardı "Dur abi sus abi" şarkısının sözlerinden bir kısım:

"Bundan sonra dur abi sus abi

Bir ağzını diktir git abi

Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi

Bundan sonra dur abi sus abi.

Bir ağzını diktir git abi

Hay ben senin abi, git abi.

Bundan sonra dur abi sus abi

Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi..."

YAKALAMA KARARI

Survivor Turabi Çamkıran, İngilizce arabesk şarkısıyla sosyal medyada tepki çekmişti. Küfürlü sözleri bulunan 'wine me dine me' şarkısına erişim engeli getirilen Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı verilmişti.

"Dur Abi, Sus Abi" şarkısına da tepkiler gecikmedi. Turabi için "Hiç utanması da yok" denildi. İşte yapılan yorumlar: