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Turabi'den yeni şarkı sözleri... Dur Abi, Sus Abi" şarkısı tepki çekti: "Baban kısır olaydı da sen olmasaydın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 09:41
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Turabi Çamkıran’ın yeni şarkısı "Dur Abi, Sus Abi" de sosyal medyada gündem oldu. Hakkında soruşturma başlatılan eski Survivor yarışmacısının şarkı sözlerine tepkiler gecikmedi. İşte Turabi'nin şarkı sözleri...

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı ile büyük tepki topladı. "Dur Abi, Sus Abi" adlı şarkısının sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'nin yeni şarkısı, "Dur Abi, Sus Abi" klibiyle birlikte sosyal medya kullanıcılarının yoğun yorumlarına neden oldu. Tepkiler ve eleştiriler hızla artarken sosyal medyada "Sus artık" yorumları yapıldı.

TURABİ'NİN ŞARKISININ SÖZLERİ

Turabi'nin 'wine me dine me' şarkısından sonra çıkardı "Dur abi sus abi" şarkısının sözlerinden bir kısım:

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"Bundan sonra dur abi sus abi
Bir ağzını diktir git abi
Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi
Bundan sonra dur abi sus abi.

Bir ağzını diktir git abi
Hay ben senin abi, git abi.
Bundan sonra dur abi sus abi
Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi..."

Ekran görüntüsü 2025-02-09 093745

YAKALAMA KARARI

Survivor Turabi Çamkıran, İngilizce arabesk şarkısıyla sosyal medyada tepki çekmişti. Küfürlü sözleri bulunan 'wine me dine me' şarkısına erişim engeli getirilen Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı verilmişti.

Turabi şarkısının sözlerini değiştirdi! İşte yeni şarkı... Turabi şarkısının sözlerini değiştirdi! İşte yeni şarkı...

"Dur Abi, Sus Abi" şarkısına da tepkiler gecikmedi. Turabi için "Hiç utanması da yok" denildi. İşte yapılan yorumlar:

TURABİ'YE TEPKİLER GECİKMEDİ

Anahtar Kelimeler:
turabi
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