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Turabi şarkısının sözlerini değiştirdi! Turabi Çamkıran yeni şarkısını yayınladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2025 10:48
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Survivor Turabi Çamkıran'ın küfürlü sözleri bulunan 'wine me dine me' adlı şarkısına erişim engeli getirdi. Turabi hiç beklemeden yeni şarkısı “Kiss Me, Hug Me”'yi paylaştı. Turabi'nin şarkısının sözlerini değiştirdiği dikkat çekti.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısıyla tepkilerin odağında. İngilizce şarkıya klip de çeken Turabi'nin şarkı sözleri olay oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

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TURABİ'NİN ŞARKI SÖZLERİ

Turabi tepkilerin odağındayken fırsat bu fırsat diyerek yeni bir şarkı daha yayınladı. “Kiss Me, Hug Me” adlı şarkısını paylaşan Turabi'nin sözleri de merak edildi. Erotik sözleri değiştiren Turabi'nin şarkısının sözleri arasında "Pazartesi, salı, çarşamba her gün ulusal aşk günü" gibi ifadeler vardı.

İşte Turabi'nin şarkı sözlerinin bazı kısımları:

Anahtar Kelimeler:
turabi
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