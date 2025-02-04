Turabi şarkısının sözlerini değiştirdi! Turabi Çamkıran yeni şarkısını yayınladı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısıyla tepkilerin odağında. İngilizce şarkıya klip de çeken Turabi'nin şarkı sözleri olay oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

TURABİ'NİN ŞARKI SÖZLERİ

Turabi tepkilerin odağındayken fırsat bu fırsat diyerek yeni bir şarkı daha yayınladı. “Kiss Me, Hug Me” adlı şarkısını paylaşan Turabi'nin sözleri de merak edildi. Erotik sözleri değiştiren Turabi'nin şarkısının sözleri arasında "Pazartesi, salı, çarşamba her gün ulusal aşk günü" gibi ifadeler vardı.

İşte Turabi'nin şarkı sözlerinin bazı kısımları: