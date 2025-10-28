MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu

Uzak Şehir son bölümde Alya'nın kalbi durdu. Cihan ameliyathanede bu ana şahit oldu ve yıkıldı. Ozan Akbaba rolüne o kadar iyi oynadı ki sosyal medya uygulaması X'te de oyunculuğuna övgüler yağdı. Öte yandan Uzak Şehir Alya öldü mü? merak edildi.

Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu

Uzak Şehir son bölümde Alya'nın ameliyata girdiği anlar gündeme geldi. Uzak Şehir Alya öldü mü? Uzak Şehir son bölümde yaşananlar seyirci tarafından konuşuldu.

Uzak Şehir son bölümde; Alya bütün testleri yaptırdı, Boran'a böbreğini verebileceğini söyledi. Cihan, Alya'nın ameliyatına girdi.

Ameliyat sırasında Alya'nın kalbi durdu. Ondan gelecek iyi haberi bekleyen Cihan, kalp sesini duyunca derin nefes aldı. Ancak Ozan Akbaba'nın bu anlarda yaptığı oyunculuk sosyal medyayı salladı.

Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X e damga vurdu 1

X'te Ozan Akbaba'nın oyunculuğu 'muhteşem' ve 'etkileyici' olarak değerlendirildi.

UZAK ŞEHİR CİHAN SEYİRCİYİ YIKTI

Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu G1
Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu G2
Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu G3
Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu G4
Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu G5
Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.