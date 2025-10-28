Uzak Şehir Alya öldü mü? Ozan Akbaba’da oyunculuğu X'e damga vurdu

Uzak Şehir son bölümde Alya'nın ameliyata girdiği anlar gündeme geldi. Uzak Şehir Alya öldü mü? Uzak Şehir son bölümde yaşananlar seyirci tarafından konuşuldu.

Uzak Şehir son bölümde; Alya bütün testleri yaptırdı, Boran'a böbreğini verebileceğini söyledi. Cihan, Alya'nın ameliyatına girdi.

Ameliyat sırasında Alya'nın kalbi durdu. Ondan gelecek iyi haberi bekleyen Cihan, kalp sesini duyunca derin nefes aldı. Ancak Ozan Akbaba'nın bu anlarda yaptığı oyunculuk sosyal medyayı salladı.

X'te Ozan Akbaba'nın oyunculuğu 'muhteşem' ve 'etkileyici' olarak değerlendirildi.