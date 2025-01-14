Uzak Şehir son bölüm yine alev alevdi! Cihan ve Mine'nin diyaloğu gündemde: Yatağındaki kadın benim...

Uzak Şehir 9. bölümüyle yine adından söz ettirdi. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Cihan ve Alya arasında çekim olduğuna inanan Mine artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan’a sordu.

Cihan ise "Kızı bu sahte evliliğe ben zorladım" derken Mine ise "Bu durumdan enden incinsin kumasını kıskanmamış beni neden taksın" diyerek isyan etti. Mine'nin "Geceleri yatağındaki kadın benim Alya ile evlendin ama sevgilin benim" sözleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada da Cihan ve Alya'nın mutlu anlarından sonra Cihan'ın Mine'ye gitmesi gündeme geldi. Sosyal medyada "Cihan gerçekten oğlunu Alya'yı o manzarada bırakıp o paçoz Mineye mi gittin Allah'ın cezası", "Bu erkekler hiç mi değişmezsiniz midem bulanıyor", "İğrenç ya" yorumları yapıldı.