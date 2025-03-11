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Uzak Şehir'in 17. bölümünde neler oldu? Cihan'ın boşanma davasındaki ilan-ı aşkı sosyal medyayı yıktı geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2025 08:18
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir 17. bölümde yaşananlar sosyal medyayı salladı. Cihan boşanma davasında "Karımı seviyorum... Boşanmak istemiyorum!" deyince sosyal medyada o konuşma defalarca kez paylaşıldı.

Kanal D’nin en çok izlenen dizilerinden olan Uzak Şehir 17. bölüm 10 Mart akşamı yayınlandı. Cihan ve Alya'nın boşanma davası sosyal medyayı salladı. İşte Uzak Şehir'de yaşananlar...

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir on yedinci bölümünde Alya, Mine'nin huzurunda Cihan'a anlaşmalı boşanma protokolünü uzattı ve "Ben imzaladım Cihan... Sen de imzala ve bitsin..." dedi.

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"SENDEN BOŞANMAYACAĞIM"

Alya belli etmese de Cihan'ın imzayı atması ona büyük hayal kırıklığı yaşattı. İkili, mekan çıkışı şiddetli bir tartışma yaşarken Cihan, Alya'ya ondan boşanmayacağını söyledi.

Mahkeme günü geldi çattı, Alya ve Cihan duruşma salonunda karşı karşıyaydı... Söz hakkı kendisine verilen Cihan ise sonunda aşkını ilan etti:

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CİHAN'DAN ALYA'YA: ONU SEVİYORUM

İşte sosyal medyayı sallayan o açıklama:

"Eşim ile aramızda kültürel, sosyal farklılıklar olduğunu kabul ediyorum. Şunu söylemeliyim ki, biz çok kısa bir süre önce evlendik. Ben eşimi evlendikten sonra tanıdım. O da beni evlendikten sonra tanıdı. Onun kocası olmak, eşi olmak benim için büyük bir gurur. Ona olan hayranlığımı dile getireyim onun eşi olmak benim için onur verici bir durum. Benim korumacı bir yapım var ve ne şekilde göstereceğimi bilmediğim bir sevgi anlayışım var. Bu yüzden avucumda içinde bir kuş var onu korumaya çalşıyorum ama bazen istemeden o kuşu incitiyorum. Bu hatalarımı onarmak için benim zamana ihtiyacım var. Uzun lafın kısası ben eşimden boşanmak istemiyorum. Çünkü ona çok saygı duyuyorum ve onu seviyorum..."

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Cihan Albora'nın mahkeme salonunda Alya'ya aşkını ilan ettiği sahne sosyal medyayı salladı. Uzak Şehir etiketi ile yüz bine yakın tweet atıldı.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları...

Mynet'in Sesi

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM PAYLAŞIMLARI

Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
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