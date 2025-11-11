Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne...

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu ve her bölümüyle konuşulan Uzak Şehir son bölüme Şahin damga vurdu. Alper Çankaya'nın hayat verdiği Şahin karakteri başına silah dayadı. Peki Uzak Şehir Şahin öldü mü?

Uzak Şehir 37. bölümde Şahin’in öğrendiği gerçek her şeyi altüst eder. Boran’ı azmettirenin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, vicdanının ağırlığı altında ezilir. Gerçeği Cihanlara itiraf ederek af dilerken kafasına silah dayayıp kendini öldürmek ister.

Uzak Şehir Şahin'in kafasına silah dayadığı anlarda seyirci çok etkilendi. Alper Çetinkaya'nın oyunculuğuna "Bu gecenin yıldızı", "Kalbimizi dağladınız", "Ne yaptınız bu nasıl oyunculuk" yorumları geldi.

Uzak Şehir Şahin'in ölüp ölmeyeceği ise henüz belli değil.

ALPER ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çetinkaya 1990 doğumlu. Çetinkaya lise eğitimininin ardından kazanıp girdiği Gazi Üniversitesi İktisat bölümünü yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümüne geçiş yapıp mezun oldu. Okul sürecinde Bilkent Tiyatrosu'nda birçok oyunda görev aldı.