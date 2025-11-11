MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne...

Reyting rekortmeni Uzak Şehir son bölümde Şahin'in sahneleri sosyal medyayı salladı. "Uzak Şehir Şahin öldü mü?" sorusu merak edilirken konuşulan sahneler sonrası Alper Çankaya kimdir araştırılmaya başlandı.

Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne...
Kubra Akalın

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu ve her bölümüyle konuşulan Uzak Şehir son bölüme Şahin damga vurdu. Alper Çankaya'nın hayat verdiği Şahin karakteri başına silah dayadı. Peki Uzak Şehir Şahin öldü mü?

Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne... 1

Uzak Şehir 37. bölümde Şahin’in öğrendiği gerçek her şeyi altüst eder. Boran’ı azmettirenin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, vicdanının ağırlığı altında ezilir. Gerçeği Cihanlara itiraf ederek af dilerken kafasına silah dayayıp kendini öldürmek ister.

Uzak Şehir Şahin'in kafasına silah dayadığı anlarda seyirci çok etkilendi. Alper Çetinkaya'nın oyunculuğuna "Bu gecenin yıldızı", "Kalbimizi dağladınız", "Ne yaptınız bu nasıl oyunculuk" yorumları geldi.

Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne... 2

Uzak Şehir Şahin'in ölüp ölmeyeceği ise henüz belli değil.

ALPER ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çetinkaya 1990 doğumlu. Çetinkaya lise eğitimininin ardından kazanıp girdiği Gazi Üniversitesi İktisat bölümünü yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümüne geçiş yapıp mezun oldu. Okul sürecinde Bilkent Tiyatrosu'nda birçok oyunda görev aldı.

SEYİRCİLERİ MEST EDEN SAHNE

Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne... G1
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne... G2
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne... G3
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne... G4
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Şahin kendini vurdu, seyircinin konuştuğu sahne... G5
Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.