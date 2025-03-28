Yeni imajıyla çok konuşulmuştu! Başak Gümülcinelioğlu merakla beklenen diziye girdi

Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı, Yargı, Sipahi, Bir Derdim Var ve Kül Masalı gibi birçok başarılı projede boy gösteren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle gündemdeydi.
Uzun kızıl saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Başak Gümülcinelioğlu yeni görüntüsünü 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile paylaşmış ve takipçilerinden tam not almıştı.
Yeni imajıyla çok konuşulan Başak Gümülcinelioğlu şimdi de yeni projesiyle dikkat çekti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gümülcinelioğlu, SO Medya’nın TRT tabii için hazırladığı “Muhabir” dizisinin kadrosuna dahil oldu.
1 Nisan'da çekimleri başlayacak olan dizide Başak Gümülcinelioğlu editör Duygu Bilgin karakterine hayat verecek. Dizide, bir kanalda yaşanan olaylar konu edinilecek.
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