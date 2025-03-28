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Yeni imajıyla çok konuşulmuştu! Başak Gümülcinelioğlu merakla beklenen diziye girdi

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yargı dizisinde hayat verdiği 'Neva' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Başak Gümülcinelioğlu son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle gündemdeydi. Saçlarını kısacık kestirip boyatan ünlü ismin yeni hali çok beğenilmişti. Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni dizisi de belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı, Yargı, Sipahi, Bir Derdim Var ve Kül Masalı gibi birçok başarılı projede boy gösteren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle gündemdeydi.

Mynet'in Sesi

SON HALİ BEĞENİLMİŞTİ

Uzun kızıl saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Başak Gümülcinelioğlu yeni görüntüsünü 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile paylaşmış ve takipçilerinden tam not almıştı.
Yeni imajıyla çok konuşulan Başak Gümülcinelioğlu şimdi de yeni projesiyle dikkat çekti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gümülcinelioğlu, SO Medya’nın TRT tabii için hazırladığı “Muhabir” dizisinin kadrosuna dahil oldu.
1 Nisan'da çekimleri başlayacak olan dizide Başak Gümülcinelioğlu editör Duygu Bilgin karakterine hayat verecek. Dizide, bir kanalda yaşanan olaylar konu edinilecek.
Anahtar Kelimeler:
Başak Gümülcinelioğlu Yargı
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