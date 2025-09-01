MAGAZİN

Zara, 90 günde 16 kilo verdi! "Hiçbir şey yemedim" dedi... Sabun detayı

Bir süredir kilo vermeye çalışan ve sosyal medyada değişen görünümüyle gündeme gelen şarkıcı Zara, 90 günde 16 kilo verdi. Aç kaldığını söyleyen Zara'nın sabun detayı ise dikkat çekti.

Zara, 90 günde 16 kilo verdi! "Hiçbir şey yemedim" dedi... Sabun detayı
Kubra Akalın

Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde kilolarından kurtulmak için uğraşıyordu. Sosyal medyada konser paylaşımlarına olumsuz eleştirilen alan ve kilosu yüzünden zorbalanan Zara diyet yaptı.

ZARA NASIL ZAYIFLADI?

Zara, 90 günde 16 kilo verdi! "Hiçbir şey yemedim" dedi... Sabun detayı

49 yaşındaki Zara kısa sürede aralıklı oruç sayesinde kilo verdi. 90 günde 16 kilo veren Zara "Birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım" demişti.

Zara, 90 günde 16 kilo verdi! "Hiçbir şey yemedim" dedi... Sabun detayı

30 Ağustos akşamı Gülnar Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür ve Yöresel Ürünler festivalinde sahne alan Zara, konser öncesi Snob Magazin muhabirleriyle sohbet etti.

Zara, 90 günde 16 kilo verdi! "Hiçbir şey yemedim" dedi... Sabun detayı

"Çok kıymetli bir 90 gün geçirdik. Çünkü hiçbir şey yemedim" diyen Zara ilginç ifadeleriyle dikkat çekti.

Zara, 90 günde 16 kilo verdi! "Hiçbir şey yemedim" dedi... Sabun detayı

Zara konuşmasında "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu. Değerli halkımız ‘Artık seni böyle görmek istiyoruz. Sahnedeki halin nedir öyle’ dedikçe onlar ben de gaza geldim. Onlar ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Zara
