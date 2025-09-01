Zara, 90 günde 16 kilo verdi! "Hiçbir şey yemedim" dedi... Sabun detayı

Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde kilolarından kurtulmak için uğraşıyordu. Sosyal medyada konser paylaşımlarına olumsuz eleştirilen alan ve kilosu yüzünden zorbalanan Zara diyet yaptı.
49 yaşındaki Zara kısa sürede aralıklı oruç sayesinde kilo verdi. 90 günde 16 kilo veren Zara "Birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım" demişti.
30 Ağustos akşamı Gülnar Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür ve Yöresel Ürünler festivalinde sahne alan Zara, konser öncesi Snob Magazin muhabirleriyle sohbet etti.
"Çok kıymetli bir 90 gün geçirdik. Çünkü hiçbir şey yemedim" diyen Zara ilginç ifadeleriyle dikkat çekti.
Zara konuşmasında "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu. Değerli halkımız ‘Artık seni böyle görmek istiyoruz. Sahnedeki halin nedir öyle’ dedikçe onlar ben de gaza geldim. Onlar ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
