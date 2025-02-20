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Zehra Güneş'in liseli tarzına beğeni yağdı! Güzel voleybolcudan ayna pozları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 07:40
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VakıfBank ve milli takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş transfer haberlerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel voleybolcu liseli tarzıyla hayranlarını mest etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş kariyeriyle adından söz ettiriyor. Genç yaşta ulaştığı başarılarla dikkat çeken Zehra Güneş, sadece voleybol sahasında değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Mynet'in Sesi

KALP EMOJİSİ YAĞDI

Son dönemde dünyanın en zengin 15 kadın voleybolcusu listesine girmesiyle adından sıkça söz ettiren Zehra Güneş, 4 milyon dolarlık servetiyle voleybol camiasının önde gelen isimlerinden biri haline geldi. 

Zehra Güneş'in sosyal medyada paylaştığı son pozları ise yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Zehra Güneş'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, sadece beğenilerle değil, yorumlarla da adeta sosyal medyayı salladı.

Ayna karşısında gündelik hayattan pozlarını paylaşan güzel voleybolcunun özellikle ekoseli etekli liseli tarzı hayranlarını mest etti.

Kalp emojisinin yağdığı pozlara "Bayılıyoruz", "Ne giyse oluyor", "Her geçen gün daha da güzel ve büyüleyici oluyorsun!!!" yorumları da geldi.

Özellikle genç yaşta sahip olduğu servet ve kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü voleybolcu, takipçilerini sürekli olarak güncel paylaşımlarla bilgilendirmeye devam ediyor.

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Zehra Güneş
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