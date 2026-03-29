Gamze Karaduman 15 kiloyu nasıl verdi? Son hali gündemde

Leyla, Ömer gibi dizilerle adından söz ettiren oyuncu Gamze Karaduman son haliyle gündeme geldi. 15 kilo vererek dikkat çeken başarılı oyuncu nasıl zayıfladığını açıkladı.

Karaduman, kilo verme sürecini “Koşuya başlayarak ve koşuyla birlikte ister istemez düzenli beslenince vermiş oldum” sözleriyle özetledi.

Spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hayatında önemli bir yer edindiğini vurgulayan oyuncu, sürecin zamanla bir rutine dönüştüğünü ifade etti.



Öte yandan son dönemde sıkça gündeme gelen zayıflama iğneleriyle ilgili yöneltilen soruya da net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Ben gerek duymadım. İğnelik bir seviyede değildim” diyerek tamamen doğal yöntemlerle kilo verdiğinin altını çizdi.