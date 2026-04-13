Gamze Özçelik ekrana dönüyor: Operasyon Alesta ile anlaştı

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik merakla beklenen Operasyon Alesta dizisinden teklif aldı. Özçelik yıllar sonra ekrana dönüyor.

Uzun yıllardır ekrandan uzakta olan Gamze Özçelik yıllar sonra dizi anlaşması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için çekilecek olan ‘Operasyon Alesta’ dizisinden Gamze Özçelik'e teklif gitti. Oyuncu yıllar sonra bu teklifi kabul etti.

GAMZE ÖZÇELİK, AFRİKA’DAKİ TÜRK MÜHENDİS OLDU!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçelik, dizide Afrika’da bulunan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlanması planlanan yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, senaristliğini ise Onur Böber üstleniyor.

KADRO DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin kadrosunda; Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

tam yerini bulmuş😂😂
tam yerini bulmuş😂😂
