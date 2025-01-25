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  4. Gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

25.01.2025 16:02
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Medyanın tanındık simalarından biri olan usta gazeteci Deniz Arman 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Deniz Arman 63 yaşında hayatını kaybetti.

Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Deniz Arman'ın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serildi. Cenaze törenine, Arman'ın meslektaşları da katıldı.

DENİZ ARMAN

Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu." ifadelerini kullandı.

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Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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(AA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
vefat Gazetecilik
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