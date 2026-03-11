MAGAZİN

Gebze’de Mekke temalı platoya yoğun ilgi! Ziyaretçi akınına uğradı

Çiğdem Berfin Sevinç

Gebze’de İslamiyet’in doğuşunu konu alan film için kurulan Mekke temalı plato, sosyal medyada paylaşılan videolarla binlerce ziyaretçiyi çekti. Yoğun ilgi ve bazı olumsuzluklar nedeniyle plato, Temmuz 2026 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde İslamiyet’in doğuşunu konu alan “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” filmi için inşa edilen Mekke temalı plato, çekimlere başlamadan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1400 yıl önceki Mekke’nin mimarisi, dar sokakları, taş evleri ve pazar alanları birebir canlandırıldı.

BİNLERCE KİŞİ GEZMEYE GELDİ

Ramazan ayının etkisiyle çevre illerden binlerce kişi platoyu gezmek için Çayırova’ya akın etti. Sosyal medyada paylaşılan videolar platoyu kısa sürede Kocaeli’nin en popüler duraklarından biri haline getirdi. Ziyaretçiler dualar eşliğinde platoyu dolaştı, bazıları duygusal anlar yaşadı.

ZİYARETLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Ancak ziyaretçi yoğunluğu bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yapılara zarar verilmesi ve alanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle yönetim, 10 Mart 2026 itibarıyla platoyu geçici olarak ziyarete kapatma kararı aldı. Açıklamaya göre plato Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaretçilere kapalı kalacak.

Anahtar Kelimeler:
Gebze Mekke
