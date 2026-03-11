'Yanak yağlarını aldırdı' dendi! Margot Robbie'nin son hali gündem oldu

Hollywood’un en başarılı ve en gözde oyuncularından biri olan Margot Robbie, hem oyunculuğu hem de büyüleyici güzelliğiyle yıllardır sinema dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Kariyerinde birçok güçlü projeye imza atan Robbie, son olarak rol aldığı Uğultulu Tepeler uyarlamasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Filmde Jacob Elordi ile yakaladığı uyum ve ekran kimyası da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Margot Robbie son olarak imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Ancak ünlü oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Robbie’nin daha belirgin hale gelen yüz hatları ve elmacık kemiklerinin dikkat çekmesi, “yanak yağlarını aldırdı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.