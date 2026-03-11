MAGAZİN

'Yanak yağlarını aldırdı' dendi! Margot Robbie'nin son hali gündem oldu

Rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Margot Robbie, bu kez oyunculuğundan çok görünümüyle gündeme geldi. Son dönemde yüz hatlarının daha keskin ve belirgin görünmesi sosyal medyada estetik tartışmalarını başlattı. Ünlü oyuncunun “yanak yağlarını aldırmış olabileceği” yönünde yorumlar yapıldı.

Öznur Yaslı İkier

Hollywood’un en başarılı ve en gözde oyuncularından biri olan Margot Robbie, hem oyunculuğu hem de büyüleyici güzelliğiyle yıllardır sinema dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Kariyerinde birçok güçlü projeye imza atan Robbie, son olarak rol aldığı Uğultulu Tepeler uyarlamasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yanak yağlarını aldırdı dendi! Margot Robbie nin son hali gündem oldu 1

Filmde Jacob Elordi ile yakaladığı uyum ve ekran kimyası da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Yanak yağlarını aldırdı dendi! Margot Robbie nin son hali gündem oldu 2

Margot Robbie son olarak imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Ancak ünlü oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Yanak yağlarını aldırdı dendi! Margot Robbie nin son hali gündem oldu 3

Robbie’nin daha belirgin hale gelen yüz hatları ve elmacık kemiklerinin dikkat çekmesi, “yanak yağlarını aldırdı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Margot Robbie
