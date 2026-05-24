Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Haluk Levent Çorum FK maçında ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Haluk Levent, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra Konya’daki Esenler Erokspor - Çorum FK play-off final maçında görüldü.

Mustafa Fidan

Önceki günlerde Eskişehir konserinin ardından yola çıktığı sırada fenalaşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburdu edilmişti. Levent'in mide kanaması geçirdiği bildirilmişti.

HALUK LEVENT EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Sağlık haberiyle bir anlığına hayranlarını üzen Haluk Levent, Erzurumspor ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Esenler Erokspor - Çorum FK maçında görüntülendi.

ÇORUM FK FORMASIYLA POZ VERDİ

Sosyal medya platformu X'te ConflictTR hesabının paylaştığı görselde Çorum FK forması giyen ve taraftarlar arasında karşılaşmayı coşkuyla izleyen Haluk Levent’in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

ÇORUM FK SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Karşılaşmayı 2-0 önde bitiren Çorum FK Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

