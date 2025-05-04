Gigi Hadid ve Bradley Cooper aşklarını dudak dudağa pozla ilan etti

Uzun süredir birlikte oldukları konuşulan Gigi Hadid ve Bradley Cooper, ilişkilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Dudak dudağa verdikleri poz, Hadid’in doğum günü albümünde yer aldı ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı.

İkilinin aşkı daha önce magazin kulislerinde gündeme gelmişti ancak ilk kez bu kadar açık bir şekilde doğrulanmış oldu.

NİŞANLADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Hadid’in doğum günü partisinde taktığı dikkat çekici yüzük ise “Nişanlandılar mı?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Çifte yakın kaynaklar, ilişkilerinin ciddi olduğunu ancak “evlilik için aceleleri olmadığını” belirtiyor. Gigi Hadid’in daha önce Zayn Malik ile olan ilişkisinden bir çocuğu bulunuyor.

Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, 23 Nisan’da 30. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullanan Gigi Hadid, şunları söyledi:

“30 yaşında olduğum için çok şanslı hissediyorum! En inanılmaz insanlardan bazılarına anne, arkadaş, ortak, kız kardeş, iş arkadaşı olduğum için çok şanslıyım. Yeni bir on yılı aldığım için minnettarım ve onur duyuyorum.”