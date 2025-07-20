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Gizem Hatipoğlu 2 ayda 9 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı

Survivor sayesinde ünlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti, samimi açıklamalarda bulundu. İki ayda 9 kilo verdiğini söyleyen Gizem Hatipoğlu, sağlıklı yaşam sırrını paylaştı.

Gizem Hatipoğlu 2 ayda 9 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı
Kubra Akalın

Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti, 20 Temmuz Pazar günü Nişantaşı City’s AVM’de objektiflere takıldı.

Günlük ve rahat tarzlarıyla dikkat çeken çift, kısa bir alışveriş turunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemdeki fit görüntüsüyle göz kamaştıran Gizem Hatipoğlu nasıl zayıfladığını da açıkladı.

İki ayda 9 kilo verdiğini açıklayan Gizem Hatipoğlu, "Yeme düzenine dikkat ettim, sporumu ihmal etmedim. Gece atıştırmalarını tamamen kestim ve porsiyonları küçülttüm. Önümde tatlı dursa bile artık istemiyorum" dedi.

Gizem Hatipoğlu 2 ayda 9 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı 1

Hakan Hatipoğlu ise basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.

Gizem Hatipoğlu 2 ayda 9 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı 2

İkinci çocuk istediklerini belirten Hatipoğlu, ekonomik koşulların bu isteği zorlaştırdığını ifade etti. Survivor ile tanınan isim "İkinci çocuk tabii ki isteriz ama günümüz şartlarında maddi olarak çok kolay değil," dedi.

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Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu
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