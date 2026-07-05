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Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ın son halini paylaştı! "Kime benziyor?" diye sordu

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Yaz'ın son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Minik kızının fotoğrafını yayınlayan Karaca, takipçilerine "Kime benziyor?" sorusunu yönelterek iki seçenek sundu.

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ın son halini paylaştı! "Kime benziyor?" diye sordu

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşmişti.

Mutlu evliliğini gözlerden uzak sürdüren ünlü oyuncu, hamilelik haberini geçtiğimiz yıl sevenleriyle paylaşmış, 26 Haziran 2025 tarihinde ise ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı.

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz ın son halini paylaştı! "Kime benziyor?" diye sordu 1

Kızlarına Leyla Yaz adını veren çift, doğumun ardından ilk paylaşımı sosyal medya üzerinden yaparak bu mutlu haberi takipçileriyle paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gizem Karaca, eşi ve kızıyla birlikte çekilen aile karelerini paylaşmayı sürdürüyor.

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz ın son halini paylaştı! "Kime benziyor?" diye sordu 2

Ünlü oyuncu, son paylaşımında ise kızı Leyla Yaz'ın güncel halini takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hikâyesinde minik kızının fotoğrafını paylaşan Karaca, "Kime benziyor?" sorusunu yönelterek takipçilerine "Babasına" ve "Aynı sen tabii ki" seçeneklerini sundu.

Gizem Karaca'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, takipçileri de Leyla Yaz'ın kime benzediği konusunda yorumlarını paylaştı. Çoğu kişi ise "Babasına" seçeneğini işaretledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca
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