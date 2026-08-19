Survivor Osman Can Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Survivor 2026'da mücadele eden isimlerden Osman Can Ural, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Osman Can Ural, yarışma boyunca her fırsatta aşkını ilan ettiği sevgili Kayra ile nikah masasına oturdu.

Evliler kervanına katılan Ural, nikahtan karelerini Instagram hesabından paylaştı. Çifte, çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ural, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kayra'nın doğum gününü ''İyi ki doğdun canım eşim. İyi ki hayatıma girdin, iyi ki bu yolu beraber yürüyoruz. Seninle kurduğum her hayal bana dünyanın en güzel şeyi gibi geliyor. Sen benim en güvenli yerim, hayatımın en değerli parçasısın. Seni çok seviyorum, nice birlikte yıllara her şeyim'' sözleriyle kutlamıştı.