Go Türkiye mini dizisi devam ediyor: Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Kapadokya’da

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası, dijital dünyada ses getiren hikaye serisinde İstanbul’un ardından rotayı Kapadokya’nın büyüleyici atmosferine çeviriyor. Masalsı coğrafyada geçen yeni hikaye, izleyiciyi güçlü bir anlatının içine çekerken Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliğini ekranlara taşıyacak.

MİNİ DİZİLERDE YER ALMAK MİLLİ FORMAYI GİYMEK GİBİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’da çekilen mini dizi projesine ilişkin değerlendirmesinde, “Turizm artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil; bir hikayeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecidir. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın bu anlamda rolü çok büyük. TGA ile birlikte yürüttüğümüz yeni nesil tanıtım stratejisinde, klasik tanıtım anlayışının ötesine geçerek hikaye anlatımını merkeze alıyoruz. Antalya Gambit, İstanbul My Love, Hidden Lover ve An Istanbul Story gibi projelerle güçlü bir seri oluşturduk. Mini dizilerde yer almak ise milli formayı giymek gibi. Kapadokya’da hayata geçirdiğimiz bu yeni yapımla, Türkiye’nin destinasyonlarını küresel ölçekte daha etkili bir anlatımla tanıtmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ay Yapım imzası taşıyan projede senaryo Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü isim Hilal Saral oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve deneyimli ekip, Kapadokya fonunda etkileyici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu ilk tanıtım filmi “An Istanbul Story”nin küresel ölçekte geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak elde ettiği dikkat çekici başarı, devam niteliğindeki Kapadokya projesine yönelik beklentiyi artırıyor. İstanbul’da geçen romantik ve duygusal bir hikâyeyi merkezine alan yapım, bugüne kadar toplamda 2,3 milyar reklam gösterimi ve fragman ile bölümler dahil 1,4 milyar izlenmeye ulaşarak dijital tanıtımda yeni bir standart oluşturdu.

1.2 MİLYAR İZLENME

Proje kapsamında fragmanlar 127 milyon kez izlenirken, bölümler ise 1,27 milyar izlenme elde etti. Bu güçlü performansın, Kapadokya’da geçen yeni hikayeyle daha da ileri taşınması hedefleniyor.

Go Türkiye’nin Kapadokya’da çekimleri tamamlanan, yüksek prodüksiyon kalitesi ve sinematografik anlatımıyla öne çıkan yeni mini dizisi, Türkiye’nin turizm hikâyesini küresel ölçekte bir kez daha sahneye taşıyacak.