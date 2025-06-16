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Gökhan Özen'in kızları kocaman oldu! Eski eş çocuklar için mahkemeye başvurmuştu

Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınan Gökhan Özen uzun zaman sonra kızlarıyla paylaşım yaptı. Bir dönem eski eşiyle sorunlar yaşayan Özen'in kızlarıyla keyifli halleri dikkat çekti.

Gökhan Özen'in kızları kocaman oldu! Eski eş çocuklar için mahkemeye başvurmuştu
Kubra Akalın

MYNET DETAY- 2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir yaşam sürüyordu. Gökhan Özen ayrıca bir süre önce boşandığı Selen Sevigen ile sorunlar yaşıyordu.

Özen o dönemde "Çocuklarımı -kanundaki açıkları kötüye kullanarak- benden ayırmış bazı insanlar ve ardından gazetelere yaptırılan haberler vardı; “Uzaklaştırmadan dolayı çocuklarını 3 ay boyunca göremeyecek“ yalanına ne oldu?" demişti.

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Selen Sevigen ise eski eşi Gökhan Özen için hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

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Uzun süre kızlarından ayrı kalan Gökhan Özen bu sorunları çözmüş gibi görünüyor. Hayatını yoluna soktuğunu söyleyen Özen son zamanlarda Türkiye'de de konser veriyor.

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Gökhan Özen son olarak uzun zaman sonra kızları Ada Deren ve Derin Su ile bir paylaşım yaptı.

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Gökhan Özen
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