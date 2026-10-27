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Evlilik Güzeldir'de beklenmedik değişiklik! İki isim birden diziye veda etti

TRT1’in güçlü kadrosu ve sıcak hikâyesiyle dikkat çeken dizisi Evlilik Güzeldir'de beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Dizinin kurucu yönetmenleri Şafak Bal ve Serap Danış projeye veda etti.

Evlilik Güzeldir'de beklenmedik değişiklik! İki isim birden diziye veda etti
Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim'i buluşturan TRT1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir'de şaşırtan bir değişiklik gündeme geldi.

Dizinin kurucu yönetmenleri Şafak Bal ve Serap Danış projeye veda etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kreatif yapımcılığını Hasan Kaçan’ın üstlendiği dizinin yeni yönetmenleri iki başarılı kadın yönetmen oldu.

Adı “Centilmen” dizisinde geçen Ece Erdek “Evlilik Güzeldir”e transfer oldu. Erdek diziyi Hatice Sağlam’la beraber yönetecek.

Evlilik Güzeldir de beklenmedik değişiklik! İki isim birden diziye veda etti 1

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU NE?

Dizi, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesi üzerinden modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışmasını sıcak, duygusal ve mizahi bir dille anlatıyor. Yapım, bir aşk hikayesine odaklanmak yerine, aile olma halini ve İstanbul’un samimi mahalle kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor.

Evlilik Güzeldir de beklenmedik değişiklik! İki isim birden diziye veda etti 2

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU:

Nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın hikâyesini merkeze alan “Evlilik Güzeldir”de Fikret Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
trt1 Evlilik Güzeldir dizisi
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